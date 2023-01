La posibilidad de pintar un cuadro por números con una imagen personalizada Emprendedores de Hoy

martes, 10 de enero de 2023, 13:41 h (CET)

En los últimos años, pintar cuadros por números se ha convertido en una de las técnicas de arte más populares, especialmente para quienes desean iniciarse en el mundo de la pintura. Esto se debe a que este método permite a las personas, incluso sin experiencia en el ámbito artístico, crear sus propias obras de una forma sencilla y práctica.

La empresa española Canvas by Numbers ha destacado en el sector gracias a sus particulares kits de pinturas para la ejecución de esta técnica. De esta manera, cada persona puede llevar a cabo un cuadro completamente original, utilizando para ello imágenes personalizadas que el cliente envía para transformarla en un lienzo para pintar por números.

Cuadros por números con imágenes personalizadas Aunque se trata de una técnica que data de hace varios años, pintar cuadros por números sigue ganando popularidad en la actualidad. Este sistema consiste en la división de una imagen en formas, cada una señalada con un número que corresponde a un color específico. El propósito de este proceso es rellenar cada espacio del cuadro con el tono de pintura señalado, así al completar todos los espacios de la manera correcta es posible obtener una obra completa que puede usarse para decorar cualquier espacio.

Una de las principales ventajas de esta metodología es que no es necesario contar con conocimientos previos en arte o pintura para realizar un cuadro por número. Innovando en esta cuestión, Canvas by Numbers permite crear cuadros por números con imágenes personalizadas.

En ese sentido, los usuarios pueden solicitar un cuadro por número con la imagen de su preferencia. Canvas by Numbers se ha consolidado como uno de los más solicitados en los más de 45 países donde la compañía tiene presencia. Esto se debe a que ofrecen lienzos de alta calidad diseñados en algodón y lino, además de impresión en alta definición.

Precios competitivos en los cuadros por números Otro de los aspectos por los que se ha distinguido Canvas by Numbers es por ofrecer precios altamente competitivos en el mercado, los cuales se ajustan a los diferentes presupuestos que puedan gestionar sus clientes. Esto permite que los clientes puedan inmortalizar sus momentos más especiales mediante cuadros por números personalizados.

La versatilidad y personalización que ofrece esta empresa les ha consolidado como una referencia a nivel global.



