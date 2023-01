¿Cómo llevar la web de una empresa a la primera página de los buscadores a través del posicionamiento web? Sucommunitymanager.com lo explica

El marketing digital es un conjunto de técnicas y estrategias que las empresas emplean con la intención de cumplir determinados objetivos. El campo de acción es muy amplio, por lo que cada vez más surgen especialistas en determinadas áreas.

En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, las marcas buscan destacar entre el resto en el mundo online. Para ello, no solo es clave la presencia en internet y la calidad del producto y/o servicio que comercializan, sino que también es fundamental tener un buen posicionamiento web.

No se trata de un proceso sencillo, por lo que es recomendable acudir a especialistas en el área como la empresa sucommunitymanager.com. Esta se enfoca en el diseño y ejecución de acciones para dar a conocer una compañía, lograr que sume nuevos clientes y crear comunidad.

Importancia del posicionamiento web para una empresa Los expertos en marketing y comunicación digital coinciden en la importancia que tiene una página web para una empresa, puesto que mediante la misma puede alcanzar mayor visibilidad e incrementar la rentabilidad. Esto es clave para comprender la importancia del posicionamiento, ya que dicha estrategia trabaja para que una web figure en los primeros puestos de los buscadores, por encima de la competencia.

Su aplicación puede efectuarse de dos maneras. Una es la opción SEO, que trabaja de manera orgánica, y la otra es SEM, que posiciona una empresa mediante acciones publicitarias de pago. Ambas son desarrolladas por sucommunitymanager.com, que plantea un enfoque orientado a generar ventas e ingresos de forma directa.

Con relación a la estrategia SEO verificada, la empresa se encarga de efectuar un análisis SEO 360° del entorno, buscar las mejores keywords para definir una estrategia de contenidos y de link building que sea efectiva, y medir los resultados de manera permanente, con la intención de optimizar las acciones.

En cambio, a nivel SEM, la compañía pone a disposición del cliente un equipo especializado en publicidad y ads, que se encarga de generar una campaña para obtener un buen retorno de la inversión. Busca optimizar el presupuesto para que las conversiones tengan el menor costo posible.

En definitiva, ambos planes suponen ventajas para una compañía. El SEO tiene una proyección a largo plazo, perdurable en el tiempo; mientras que el SEM es apto para el comienzo de una empresa, ya que busca tener visibilidad inmediata.

Sucommunitymanager.com; garantía en estrategias digitales Comprender el funcionamiento del entorno digital y trabajar en pos de colaborar con empresas para que tengan una mayor rentabilidad es algo que lleva cierto tiempo. Es por eso que dicha empresa trabaja con un equipo de especialistas, debidamente capacitados para ofrecer servicios de alta calidad a los clientes.

Además del posicionamiento web, ofrece servicios de community manager, LinkedIn para empresas, Google Ads y LinkedIn Ads y comunicación integral. La propuesta de sus estrategias de marketing digital es un desarrollo desde cero, con implantación de planes de inbound marketing y captación de clientes.

El valor agregado que distingue a la empresa de la competencia es que no ofrece trabajos que no estén acordes a los objetivos y requerimientos de una compañía. Esto quiere decir que no ofrece venta de publicaciones en redes como si fuesen objetos, lo cual no persigue un objetivo concreto. Por esa razón, lo que busca es la comprensión de la cultura empresarial desde el comienzo, de forma tal que todas las acciones estén en la misma línea.