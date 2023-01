'SINE FINE' de Israel del Arco, la novela que lleva al otro lado de la vida Comunicae

jueves, 12 de enero de 2023, 10:23 h (CET) Cientos de lectores se han enganchado ya a esta fabulosa novela de ficción que lleva a replantearse si existe algo más allá de la muerte El escritor barcelonés Israel del Arco Benain (Barcelona, 1973) acaba de publicar 'SINE FINE', su primera novela tras más de diez años documentándose sobre las experiencias cercanas a la muerte y las técnicas que se están llevando a cabo para su estudio científico.

Narrado como una novela de ficción, donde el protagonista se adentrará en una fabulosa aventura con el objetivo vital de encontrar la respuesta a la eterna pregunta, '¿qué hay más allá de la muerte?'

Pero no todo el mundo está preparado para ello, esta decisión implicará una lucha entre aquellos que quieren encontrar el camino a la otra vida, descubriendo y experimentando en primera persona para hallar la verdad, y aquellos que desean que todo cambie para que realmente nunca cambie nada.

Tras diez años de documentación e investigación, el escritor catalán ha llevado a la ficción unos hechos que bien podrían ser reales en poco tiempo y cambiar por fin el paradigma de la humanidad respecto a su visión de si "realmente todo se acaba en esta vida, o por el contrario, existe algo más allá, una nueva vida, una nueva dimensión, ¿quién sabe?"

Con esta novela Israel del Arco se lanza al mundo de la literatura con su primera obra, la novela se encuentra disponible en Amazon tanto en formato digital como físico, en las correspondientes versiones en castellano y catalán.

Para mayor información, en sinefinebook.com

Se puede adquirir en www.amazon.es/SINE-FINE-pudiéramos-viajar-otro-ebook/dp/B0BB8RKGRW

Opiniones destacadas de lectores:

"Con una trama que engancha, bien documentada y un final que obliga a reflexionar, no invita, obliga".

"Gran sorpresa, esta novela me ha encantado desde el inicio hasta su sorprendente y entretenido final. Sin duda te hace replantearte si de verdad existe algo más allá de la vida. La recomiendo a todo el mundo".

"La historia que se narra te va calando y enganchando a medida que avanza. Hace que te pongas en la piel del personaje; te lleva de paseo por el mundo y el final, te deja traspuesto".

