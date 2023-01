MundoCrypto lanza su nueva plataforma Learn to Earn Comunicae

jueves, 12 de enero de 2023, 10:03 h (CET) El ecosistema referente en el sector cripto hipanohablante lanza desde hoy nuevos cursos sobre criptomonedas, Blockchain, Javascript, Solidity, finanzas y trading. Estas nuevas formaciones estarán disponibles dentro de la nueva plataforma educativa Learn to Earn, en la que los usuarios serán recompensados con token $MCT en función de sus logros MundoCrypto, el ecosistema referente en el sector cripto hispanohablante, ha lanzado hoy su nueva plataforma educativa Learn to Earn, desde la que se seguirá reforzando la comunidad hispano hablante de MundoCrypto.

Con motivo de la apertura de la nueva plataforma Learn to Earn se presenta una oferta de lanzamiento en la que se incluirán siete cursos con una duración de más de 180 horas con un coste inicial de 2.959€, a un precio especial de lanzamiento de 1.987€, dando la oportunidad al usuario de comenzar el año con la mejor formación en criptomonedas. Dentro de esta oferta de lanzamiento, se incluirán diferentes tipos de cursos, desde criptomonedas y Blockchain para principiantes, criptomonedas de la A a la Z, aprender a programar con Javascript y Solidity, Blockchain para expertos, hasta finanzas centralizadas y trading de cero a cien.

En total más de 180 horas de formación distribuidos en los siguientes cursos:

Curso de Criptomonedas de la A a la Z Curso de Criptomonedas y Blockchain para principiantes Curso de Blockchain para expertos Curso Javascript Curso de Programación en Solidity. Curso Especializado en DeFi . Trading de cero a cien Además, en línea con el objetivo de Mundo Crypto para 2023 de tener más de un millón de alumnos, los primeros 3.000 alumnos de la nueva plataforma Learn to Earn entrarán en el Boost Program, donde podrán obtener hasta un 120% de recompensas por demostrar sus conocimientos.

Todos los cursos serán 100% online y se alojarán en la plataforma para que sea compatible con la vida laboral y personal de cada alumno. Al finalizar la formación, los alumnos recibirán un certificado NFT no transferible que acredita la finalización de dichos estudios.

La plataforma y los cursos serán lanzados en español y más adelante se incluirán más de diez idiomas como inglés, chino mandarín, hindú, francés, árabe, ruso, portugués, alemán, japonés y coreano. El objetivo es ir ampliando la variedad de idiomas en función de las necesidades de los usuarios.

MundoCrypto, que a lo largo de su trayectoria ya ha formado a más de 55.000 alumnos, ha transformado radicalmente su modelo académico, de forma que los alumnos son recompensados por demostrar su conocimiento. Este es el pilar fundamental del modelo Learn to Earn, que además permite que instructores de todo el mundo tengan la posibilidad de introducir sus propias formaciones en la plataforma educativa, por lo que el alumno no solamente es recompensado al completarlas con éxito, sino que podrá elegir con quién formarse.

Fomentar este tipo de educación ofrece la oportunidad al alumno de compaginar sus estudios en paralelo con su trabajo y su vida personal, formándose en una industria donde las opciones de estudiar utilizando un sistema tradicional son escasas. Además, este tipo de plataformas educativas ayudan a nuevos usuarios a tener un acceso más fácil a este tipo de sector y de poder formarse de forma ilimitada.

