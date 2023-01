Repara tu Deuda Abogados cancela 82.000€ en Granollers (Barcelona) con la Ley de la Segunda Oportunidad Comunicae

jueves, 12 de enero de 2023, 09:03 h (CET) Solicitó préstamos tras sufrir despidos improcedentes pero no pudo remontar la situación de sobreendeudamiento en la que se encontró El Juzgado de Primera Instancia nº3 de Granollers (Barcelona, Catalunya) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en el caso de una persona que había acumulado una deuda de 82.000 euros. VER SENTENCIA

Acudió a Repara tu Deuda, primer despacho que aplica la Ley de Segunda Oportunidad en España, en situación de sobreendeudamiento, incapaz de hacer frente a los pagos debidos. En su caso, los préstamos los solicitó por haber sufrido despidos improcedentes en dos empresas. Una vez agotados los ahorros y las indemnizaciones, no tuvo más remedio que acudir a este mecanismo de segunda oportunidad. Tras analizar su historia con detenimiento, los abogados de Repara tu Deudaempezaron a realizar los trámites para que pudiera acogerse, cosa que finalmente ha sucedido.

Como en su caso, hay que decir que a diario se están produciendo cancelaciones de deudas de personas que viven en diferentes puntos del país. Y es que se está pudiendo comprobar un progresivo incremento en el grado de conocimiento de esta legislación y, también, una mayor necesidad de recurrir a ella.

Según aseguran los abogados de Repara tu Deuda, "muchas personas que se encuentran en una situación de bloqueo económico debido a las deudas confían en la Ley de Segunda Oportunidad como tabla de salvación a sus problemas, por lo que está entrando en muchos hogares que anteriormente no sabían que existe un mecanismo legal desde el año 2015 para la cancelación de los pagos".

Más de 20.000 particulares y autónomos han puesto su historial de sobreendeudamiento en manos del despacho para lograr tener una segunda vida, reactivándose en la economía. La previsión es poder llegar a los 100.000, números de otros países como Italia, Alemania o Francia en los que esta legislación lleva más tiempo aplicándose.

Repara tu Deuda es el despacho de abogados líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Actualmente ha logrado superar la cifra de 120 millones de euros exonerados a sus clientes. Entre las claves de estas cifras se encuentran "contar con los mejores abogados especializados en esta legislación, utilizar la tecnología digital al alcance de todo tipo de personas y siempre tener en consideración el factor humano, tan importante en un proceso tan angustioso para muchos".

La Ley de Segunda Oportunidad ampara a particulares y autónomos al permitirles quedar exonerados de sus deudassi cumplen con una serie de requisitos. Así, el importe debido no puede superar la cifra de 5 millones de euros de deuda, no ha de existir condena alguna por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y tiene que ser considerado un deudor de buena fe.

