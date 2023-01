Doce profesionales con discapacidad protagonizan el calendario 2023 de Fundación Adecco para promover la inclusión laboral Comunicae

miércoles, 11 de enero de 2023, 17:44 h (CET) La iniciativa, que lleva por lema #ElPoderDelEjemplo, busca visibilizar casos reales de personas con discapacidad que han conseguido un empleo con éxito La Fundación Adecco ha presentado la campaña #ElPoderDelEjemplo con el que pretende visibilizar, durante este 2023, la experiencia profesional y el esfuerzo de las personas con discapacidad para avanzar hacia la plena inclusión.

El lema de este año busca demostrar a través de la historia de 12 ejemplos de vida lo que en muchas ocasiones se percibe como imposible: la inclusión laboral. Son 12 historias que se convierten en una fuente de inspiración para quienes lo tienen más difícil, sus familias y para las personas que trabajan cada día con ellas.

De esta manera, cada mes del año está protagonizado por profesionales con discapacidad que desempeñan su labor en diversos ámbitos laborales, y que, con sus diferentes actitudes, habilidades y valores representan el talento de los 4,2 millones de personas con discapacidad que hay en España.

Entre los protagonistas de este proyecto están algunos de los embajadores de la Fundación como el actor Javi Martín, la ‘digital influencer’ y locutora Caterina Moretti, el coach Avi Mashiah, la atleta Carmen Giménez y el primer diplomado europeo con síndrome de Down, Pablo Pineda. Les acompañan otras siete personas con discapacidad que cuentan con grandes historias de superación como: Gabriel Barroso, ingeniero industrial, especializado en robótica y en energías renovables; Alan «El Ruedas», creador de contenido e ‘influencer’; Jorge Rodríguez, administrativo y exbeneficiario de la Fundación Adecco; Cristina Paredero, activista por los derechos de las personas con discapacidad; Fran Montoro, auxiliar de eventos; Olga Babarro, primera guía oficial de turismo en España en lengua de signos, e Inés Rodríguez, neurologopeda.

"Queremos que se deje de hablar de limitaciones cada vez que se habla de discapacidad. Nuestros embajadores y los protagonistas de esta iniciativa representan mucho más y quieren poner en valor que detrás de cada persona con discapacidad hay mucho potencial, hay talento que no podemos desaprovechar. En ese sentido, es esencial visibilizarlo y demostrar a la sociedad que cuando se les da la oportunidad son capaces de conquistar ámbitos laborales en los que la discapacidad tiene poca presencia y visibilidad", destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Según elinforme El empleo de las personas con discapacidad (EPD), publicado en diciembre de 2022 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2021 solo el 34,6% de las personas con discapacidad en edad laboral eran activas, esto quiere decir que el 65,4% no tiene empleo ni lo busca.

Bajo ese contexto, Francisco Mesonero precisa que el objetivo de esta iniciativa es "poner en valor, mes a mes, el esfuerzo de las personas con discapacidad por abrirse espacio en el mercado laboral y concienciar sobre la importancia que tiene para estas personas encontrar un empleo que les permita que sus derechos sean reconocidos, tener una vida independiente y, principalmente, acelerar su inclusión social".

Historias de vida y ‘El poder del ejemplo’

La fuerza y relevancia que tienen las historias de aquellas personas con discapacidad que han logrado hacerse un lugar en distintos sectores del mercado laboral, gracias a su esfuerzo y talento, es la clave de este proyecto.

Javi Martín, actor y exreportero del programa de televisión ‘Caiga quien caiga’, es uno de los protagonistas del calendario y, como embajador de la Fundación Adecco, busca impulsar el empleo de las personas con problemas de salud mental. En esa línea, resalta la importancia de visibilizar los casos de inclusión laboral, considerando que "con modelos a seguir, se abre la perspectiva de lo que alguien como tú puede llegar a conseguir. Ver gente a la que no le frenan las etiquetas, ayuda a que otros se despojen de ellas".

Otra de las protagonistas es la también embajadora de la Fundación Adecco Caterina Moretti, ‘influencer’ y locutora con síndrome de Down, quien destaca la manera en que el contenido de sus redes sociales "ha servido para que otras personas con discapacidad puedan creer en ellas mismas, en su talento antes que en su diagnóstico. Contar con ejemplos a seguir es clave para la inclusión sociolaboral".

Compromiso empresarial

Esta iniciativa se ha realizado gracias a la colaboración de 34 empresas que apoyan la misión social de la Fundación Adecco, el #EmpleoParaTodas las personas, cuyo objetivo es incentivar la inclusión laboral de quienes tienen más dificultades y menos oportunidades.

"El rol que tienen las empresas para avanzar en materia de diversidad e inclusión es clave. Las organizaciones también tienen el poder del ejemplo y la misión de dar el primer paso para que la inclusión sociolaboral sea una realidad y no una meta a alcanzar. En ese sentido, nos ilusiona el apoyo recibido para realizar esta campaña porque hace tangible el compromiso que tienen estas organizaciones, pues son las empresas quienes deben liderar la construcción de un modelo social y laboral, donde todas las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades", precisa Francisco Mesonero.

Los testimonios completos de los doce protagonistas estarán disponibles mes a mes en el siguiente enlace: https://fundacionadecco.org/calendario/

