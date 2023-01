The Aroma Trace sorprende con nuevas experiencias olfativas sin coste Emprendedores de Hoy

martes, 10 de enero de 2023, 12:16 h (CET)

Crear atmósferas personalizadas a través de una fragancia que identifique a un local o negocio, con el objetivo de generar ventas cruzadas y fidelizar clientes, es el objetivo de The Aroma Trace. La compañía se especializa en marketing olfativo, una tendencia que gana cada vez más espacio en tiendas, centros comerciales, hoteles, gimnasios y múltiples lugares de encuentro entre usuario y negocio. Para mejorar la experiencia olfativa, la empresa ha lanzado un tótem que refuerza la identidad de la marca y representa un punto de atracción al público.

Generar ingresos vendiendo su propia identidad olfativa Una serie de sensaciones, recuerdos y emociones están a disposición con esta nueva línea de negocio que promete experiencias diferenciadoras y mayores ingresos. La relación entre The Aroma Trace y sus clientes se inicia con la construcción de una arquitectura olfativa que seducirá al público objetivo.

Una vez construida la identidad olfativa del negocio a través de una labor conjunta entre los expertos arquitectos sensoriales y el propietario de la marca, por un lado, se utilizarán nebulizadores de aroma completamente programables a través de una app, y, por otro lado, se expone esta fragancia en el tótem a la entrada del local. Permitiendo a la empresa rentabilizar su propio branding olfativo e invitando a los visitantes a llevarse el aroma del negocio a casaen los diferentes productos expuestos en el tótem: Home Fragance, Room Spray o Scented Candle, es decir, en difusor con varillas (mikado), spray o velas.

Si el negocio ya cuenta con el marketing olfativo creado por The Aroma Trace, solo necesitará ubicar el exhibidor sin coste alguno para la tienda.

Atracción inmediata Todas las herramientas dispuestas en el tótem interactivo están dirigidas a captar la atención del cliente, quien vivirá la experiencia olfativa junto con un vídeo emocional de la fragancia al cual llegará a través de un código QR instalado en la propia estructura del mueble. El objetivo es emocionar a los usuarios para que se lleven el aroma del negocio a sus hogares, como estrategia de fidelización silenciosa.



