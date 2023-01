Referentes nacionales en la creación de bosques sostenibles, las grandes marcas combaten el cambio climático Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

El planeta ya no puede esperar. Necesita acciones concretas que lo protejan del cambio climático, la deforestación, los vertederos a cielo abierto y, por encima de todas las cosas, las emisiones de gases efecto invernadero.

Los cambios estructurales en materia de medio ambiente no solo deben surgir desde los gobiernos o particulares, sino que el sector empresarial también tiene una responsabilidad, y así lo entienden en CO2 GESTIÓN y en las empresas y marcas que recurren a ellos con el fin de compensar su huella de carbono y promover proyectos sostenibles de reforestación.

CO2 GESTIÓN es una empresa que impulsa el cuidado del medioambiente a través de la creación de bosques sostenibles para empresas que buscan potenciar sus acciones de marketing verde y ya son muchas las que confían en ellos para realizar estas acciones, entre las que se encuentran Foxy, Air Europa, Solaria, Beko o la Fundación Alcoraz de Huesca.

La importancia de construir bosques sostenibles Un bosque sostenible es el mejor aliado para luchar contra el cambio climático y supone una fuente de riqueza natural inagotable si se gestiona de manera responsable. Pero, si hay algo más por lo que se diferencian los proyectos de CO2 GESTIÓN y sus partners, es por la creación de valor en zonas con riesgo de despoblación, generando trabajo local, construyendo biodiversidad y aporta oxígeno esencial para la salud de todos los seres vivos.

En CO2 GESTIÓN no solo se dedican a crear bosques sostenibles a demanda del cliente, también emprenden iniciativas propias creando bosques a los que pymes y particulares pueden sumarse añadiendo su aportación mediante los apadrinamientos. Además, todos los proyectos que se desarrollan cumplen con diversos criterios medioambientales con el fin de asegurar la viablidad del bosque recién creado y la preservación del entorno en el que se llevan a cabo, respetando al máximo la flora autóctona. Ignacio Lafuente y Ángel Ramos, fundadores de CO2 GESTIÓN, trabajan desde hace más de 16 años creando bosques en las zonas más desfavorecidas de España y saben de la importancia de preservar y restaurar las zonas en las que se actúa.

El marketing verde es presente y futuro Cada vez son más las empresas que están comprometidas con frenar el cambio climático que está arrasando con ecosistemas y territorios destruyendo biodiversidad. Las marcas están implementando estrategias de marketing verde que permitan transformar la realidad. Muchas de ellas, como Air Europa, Beko, Solaria o Foxy, están trabajando con CO2 GESTIÓN en la creación de nuevos bosques sostenibles que protejan al planeta, una herramienta de responsabilidad social empresaria capaz de penetrar en diferentes públicos con el ánimo de aportar valor y ser ejemplo en una sociedad cuyo descontento ambiental es cada vez mayor.

En un contexto donde la naturaleza y los ecosistemas merman por el calentamiento global y donde los árboles desaparecer por la mano del hombre, proyectos como los de CO2 GESTIÓN son parte de la solución del planeta y todas las personas pueden formar parte de ellos. El simple hecho de apadrinar un árbol produce beneficios para el clima, la biodiversidad, la salud y el empleo. La empresa se ocupa de controlar cada ejemplar que se planta con el fin de garantizar su conservación.

La crisis ambiental que atraviesa el mundo en la actualidad es cada vez más preocupante. El cambio climático exige respuestas urgentes de parte de todos. Es posible entrar en la web de CO2 GESTIÓN y apadrinar un árbol, el planeta lo agradecerá.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Por qué alquilar un inmueble con ImmoBarceló? Empower Talent y Omcnicom presentan el Máster en Comunicación y Design Thinking 2023-2024 ¿Qué significa EPSV y cómo realizarla? Referentes nacionales en la creación de bosques sostenibles, las grandes marcas combaten el cambio climático MercApp, el sistema de venta online que permite crear una tienda apoyándose en WhatsApp