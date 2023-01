MercApp, el sistema de venta online que permite crear una tienda apoyándose en WhatsApp Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La digitalización no solo ha modificado las prácticas sociales y cotidianas de las personas, sino también las actividades laborales y económicas. Internet ha favorecido que cualquier persona, sin mucho esfuerzo y dinero, pueda mostrar a los usuarios su catálogo de productos y servicios.

Hoy en día, vender de forma online es tendencia y es la vía más rentable que existe de hacerlo. Por eso, muchas empresas han incorporado los beneficios de las ventas digitales, pero aun contando con la tradicional atención presencial. En este sentido, MercApp es un sistema de venta online que permite crear una tienda por WhatsApp que ayuda tanto a las pequeñas tiendas como a las asociaciones de comerciantes.

Cómo funciona MercApp MercApp es una aplicación que ayuda a crear una tienda online de una manera muy sencilla y rápida y que no requiere ningún tipo de conocimiento informático ni técnico. Consiste en enviar a un WhatsApp o Telegram seis simples datos que son el nombre, nombre de la tienda, calle, localidad, código de colectivo y logo. Después de realizar este paso, se generan los productos enviando el nombre, el precio y una imagen. En el caso de contar con muchos artículos, será necesario mandar un Excel con la lista de todos ellos. Acto seguido, en función del país, MercApp incorpora distintas plataformas de pagos online para ayudar con los cobros.

Beneficios de crear una tienda online con MercaApp El IMcommerce se define como el comercio online, electrónico o digital a través de las plataformas y aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp o Telegram. En este sentido, MercaApp es una plataforma pionera en esta modalidad de ventas online. Su clave está en que cualquier persona puede crear una tienda digital, tenerla en su teléfono móvil y a través de ella poder vender sus productos y servicios sin necesidad de tener una página web propia. Las ventajas que ofrece son la facilidad en su administración, su cercanía con la clientela, la oportunidad de llegar a más personas, la exposición de códigos QR para que los clientes accedan rápidamente, y la obtención de estadísticas de las ventas en distintas fechas.

MercaApp no solo se dirige a pequeñas tiendas, sino también a asociaciones de comerciantes para que puedan modernizarse y aprovechen las ventajas de esta nueva herramienta. Cabe destacar que la aplicación proporciona la posibilidad de crear un mapa de los comerciantes de la organización para ayudar con la cercanía con los clientes.



