Los implantes y el tratamiento de ortodoncia que aplica DrMouth

martes, 10 de enero de 2023, 12:48 h (CET)

La sonrisa está íntimamente relacionada con la felicidad y, aunque puede aparecer como una respuesta involuntaria en una situación vergonzosa o de nervios, la mayoría de las veces se sonríe por sentirse bien. Sin embargo, debido a los daños en los dientes y otros problemas de la salud bucodental muchas personas limitan su sonrisa, para no demostrar los aspectos poco favorables de su boca. En estos casos, una de las mejores soluciones es acudir a un centro de estética dental, que ofrezca implantes y tratamientos de ortodoncia de la mano de profesionales cualificados para ello, como los que trabajan en DrMouth.

Implantes y tratamientos de ortodoncia de excelente calidad DrMouth es una clínica dental ubicada en la Calle Jesús Durban Remon 2 de Almería y está integrada por un grupo de profesionales de la salud dental que incluye odontólogos, ortodoncistas, endodoncistas y más. Esta clínica se especializa en la realización de implantes y tratamientos de ortodoncia dentales de alta calidad, con las mejores piezas, materiales y tratamientos disponibles en el mercado.

El servicio está dirigido a atender diferentes tipos y necesidades de implantes dentales, que comprende: corona M-C + implante, corona zirconio + implante, clase C, clase H, clase M y clase Z. Cada uno de estos implantes está disponible en diferentes tamaños, colores y formas para adaptarse lo más posible a la estructura bucal de cada paciente.

Por otro lado, DrMouth ofrece un exitoso tratamiento de ortodoncia que ayuda a corregir las malas posiciones de cada pieza dental en el menor tiempo posible, mejorando no solo la estética de la sonrisa, sino la higiene y salud bucodental en general. Además de estos servicios, el equipo de dentistas profesionales está preparado para aplicar cualquier tratamiento que necesiten los pacientes, ya sea una extracción dental compleja, extracción de cordales o cirugías periodontales.

DrMouth ofrece un plan de financiación de hasta 48 meses Uno de los aspectos diferenciadores de esta clínica, que la convierte en líder del sector en la zona en Almería, es su compromiso de hacer más accesibles los servicios de salud dental a más personas. En este sentido, DrMouth presenta un programa de ayudas sociales que permite obtener los servicios dentales con facilidades de pago y precios asequibles. Para ello, ofrece un plan de financiación de hasta 48 meses, con el cual es posible disfrutar de cualquiera de los tratamientos de implantes y tratamientos de ortodoncia.

Además, se puede acceder a otros tratamientos especializados, como las prótesis sobre implantes, carillas, ortodoncia invisible y ácido hialurónico. Cabe destacar que esta firma dedica sus esfuerzos en acercar a la ciudadanía un servicio dental de alta calidad, en el cual se trabaja con cada paciente para realizar un tratamiento a medida que restablezca su sonrisa con la mejor estética posible.

Para programar una cita con la clínica o, ante cualquier duda, se puede contactar al equipo vía email o a través de una llamada al número de teléfono de DrMouth, cuyos datos se encuentran en su sitio web.



