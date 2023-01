Sweet Space anuncia nuevas salas en el museo Emprendedores de Hoy

martes, 10 de enero de 2023, 12:10 h (CET)

Las exposiciones interactivas que tanto atraen a las personas, hoy en día, se combinan con el amor por los dulces para ofrecer una experiencia única que encantará tanto a grandes como a pequeños. Se trata de Sweet Space, un museo de dulces en el que todos pueden disfrutar de una aventura exclusiva de degustación de deliciosas golosinas, mediante exposiciones interactivas.

El lugar cuenta con varias áreas temáticas extraordinarias, a las cuales se suman nuevas salas en el museo que se han incorporado recientemente. Con esto, no solo amplía la oferta del lugar, sino que además se aumenta la aventura y mejora la experiencia.

Nuevas salas en el museo del dulce en Madrid Si algo caracteriza a Sweet Space, es que se trata de un museo capaz de combinar a la perfección el dulce con el arte y todo en un espacio perfectamente diseñado y ambientado para ofrecer un viaje único a la imaginación de quienes lo visitan. Y es que no solo se trata de sabores, sino también todo un mundo de colores, texturas, aromas y por supuesto arte, que mediante lo último en tecnología y herramientas digitales garantizan una experiencia divertida e inolvidable a grandes y pequeños.

El museo posee una decena de salas temáticas, donde las personas pondrán a prueba de una manera original su sentido del gusto, olfato y vista con exposiciones artísticas interactivas. No obstante, durante el mes de enero se renovarán varios de los espacios, creando nuevas salas en el museo y así ampliar aún más la experiencia y estimular aún más la imaginación de los visitantes. Estas nuevas salas son un nuevo y dulce mundo por disfrutar y que solo se puede descubrir yendo a vivir la experiencia personalmente.

Un mundo de sabor y dulzura para los madrileños Madrid siempre se ha caracterizado por ofrecer un sinfín de posibilidades de ocio. Aun así, el museo Sweet Space ha logrado posicionarse como una de las principales ofertas de ocio para toda la familia en la ciudad, algo que ha logrado ganarse por muy buenas razones.

Algunas de ellas son, por ejemplo, su maravilloso laboratorio de helados 5 estrellas a cargo de la prestigiosa marca Pops N´Bops, así como también sus columnas de caramelo, nubes de algodón de azúcar, gofres espaciales, batidos, piscina de bolas y mucho más. En otras palabras, es un espacio único en el que lo único que importa es amar los dulces y querer vivir una experiencia interactiva como ninguna otra.

El museo del dulce y sus nuevas salas ya disponibles, se encuentra ubicado en pleno barrio de Salamanca, concretamente en la segunda planta del centro comercial ABC. No obstante, el lugar cuenta también con un sitio web desde donde se pueden ver fotos de sus instalaciones y sus salas temáticas, así como reservar las entradas para visitarlo.



