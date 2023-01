Autoconocimiento con la técnica ThetaHealing, de la mano de Esther Garcés Emprendedores de Hoy

La técnica ThetaHealing es una modalidad de sanación energética que ofrece la posibilidad de profundizar en el camino del autoconocimiento y crecimiento personal acelerándolo enormemente. Empleando esta técnica se crea una nueva mentalidad, se desbloquean los miedos y se transforman las creencias limitantes a un nivel muy profundo.

Consciente del gran potencial de esta técnica, la especialista Esther Garcés, española de nacimiento y residente desde hace 6 años en Filipinas, se dispone a introducir en España esta técnica de cambio de creencias que está revolucionando el mundo.

“Cuando descubrí la técnica ThetaHealing hace 4 años, y sentí en mí misma los cambios profundos que creaba instantáneamente, no podía entender por qué en España apenas se conocía y nunca había oído hablar de ella”. – cuenta Esther muy sorprendida ya que en otros países como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil la comunidad de ThetaHealers es muy grande y emplean constantemente el poder sanador y transformador de esta técnica.

Cómo funciona la técnicaThetaHealing La técnica ThetaHealing que aplica y enseña Esther Garcés, emplea la onda cerebral Theta, que es un estado meditativo en sí mismo. Es el mismo que usan los yoguis y maestros espirituales para alcanzar la perfecta calma mental y con ThetaHealing se alcanza rápida y fácilmente a través de un sencillo proceso meditativo.

Cuando se alcanza el modo Theta se pueden crear cambios a nivel físico, psicológico y espiritual de forma instantánea porque se pueden cambiar las creencias subconscientes también de forma instantánea.

En este sentido, se ha demostrado que cuando el cerebro alcanza la frecuencia de vibración Theta, se accede al nivel subconsciente de la mente, donde se esconden los miedos, los bloqueos y las creencias que nos impiden avanzar en la vida y alcanzar los objetivos.

Al estar despierto, solo se tiene acceso al 10 % de la mente consciente, mientras el 90 % restante está oculto en la parte subconsciente de la mente. Por eso, muchas veces no se entiende qué nos está frenando en la vida o haciendo que se atraiga escasez y dramas. Con ThetaHealing, y su proceso de indagación y cambio de creencias, se pueden encontrar esas creencias y miedos escondidos en la parte subconsciente de la mente y transformarlas instantáneamente.

Como en el caso de Silvia, durante años fue exitosa en los negocios, pero a la vez vivió por 3 veces consecutivas que sus parejas le traicionaran y le dejaran llevándose todo el dinero. Cuando Silvia conoció a Esther, vivía una época muy complicada, dependiendo económicamente de un hombre que la maltrataba psicológicamente y le hacía sentirse invisible. Durante una de sus sesiones encontraron la raíz que estaba creando ese patrón en su vida: “Solo puedo ser amada por mi dinero”. Esa creencia estaba instalada en su mente subconsciente y reflejándose constantemente en su vida. Con ThetaHealing, una vez encontrada la creencia raíz, fue transformada y después de aquella sesión los cambios no tardaron en llegar a la vida de Silvia.

Otras funciones de la técnica ThetaHealing Por otro lado, la técnica ThetaHealing tiene infinitas aplicaciones. Según Esther Garcés y los amantes de esta técnica, además de para el autoconocimiento, se puede emplear para mejorar las relaciones de pareja, tener éxito en los negocios, acabar con malos hábitos como fumar e incluso sanar físicamente.

«Con ThetaHealing trabajamos hacia adentro para ver los cambios afuera», dice Esther.

En conclusión, con la técnica ThetaHealing se logra encontrar la raíz del sufrimiento y de las limitaciones en las personas y transformarlo para crear un modo de vida satisfactorio, saludable y libre de dramas. Por eso, Esther Garcés está decidida a llevarlo a todos los rincones de España y para ello ofrece Sesiones Privadas 1:1, Certificación en ADN Básico (Primer paso en el camino ThetaHealing) para individuales y empresas y una gran cantidad de recursos en su web esthergarces.com para que todo el mundo pueda conocer y emplear esta técnica para lograr lo que siempre ha deseado.



