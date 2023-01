Las alianzas de boda más originales están en Germán Joyero

La unión en matrimonio entre dos personas es uno de los momentos más especiales de la vida. Por este motivo, las alianzas de boda deben ir en consonancia con el valor y el significado de ese acontecimiento, teniendo en cuenta que las van a lucir en sus manos para siempre.

En este sentido, Germán Joyero ofrece un amplio catálogo de alianzas y también cuenta con un servicio de personalización de joyas diseñadas con un programa 3D.

Conseguir las alianzas de boda más originales en Germán Joyero Dentro de la amplia gama de ofertas con las que cuenta la joyería se encuentran las alianzas de boda de media caña, consideradas las más clásicas de todas. Deben su nombre a su forma curva, la cual puede ser normal o alta y siempre van en oro amarillo.

También, si lo que se busca es algo distinto, con los anillos bicolores es posible combinar dos o tres colores del oro e, incluso, oro amarillo y platino. Esto le da un toque alternativo y completamente exclusivo.

Otra de las opciones que ofrece Germán Joyero son las de platino. Este producto combina el oro con el platino. No obstante, al no estar aleado con ningún otro material, no varía su color blanco y solo requiere un proceso de pulido ocasional.

Una alternativa ampliamente extendida en los países anglosajones es la alianza de diamantes, la cual está confeccionada con múltiples diamantes pequeños y, por lo general, está montada en oro blanco o platino. A su vez, tiene la ventaja de poder ir combinada con el solitario de pedida en el mismo dedo.

Una empresa pionera en la fabricación de joyas personalizadas Desde el año 1945, Germán Joyero se dedica a la venta de alta joyería en oro, platino y piedras preciosas de máxima calidad. Se especializa en el mundo del diamante y en la creación de joyas con diseños a medida que son realizadas en sus talleres ubicados en Madrid y en Valencia.

La personalización de las alianzas de boda en 3D es uno de los servicios destacados de la firma. Este proceso de fabricación consta de tres pasos. En primer lugar, se lleva a cabo un boceto de la joya y se hace un estudio para definir las gemas y los materiales que se van a emplear. A continuación, los diseñadores implementan la idea del boceto al programa de diseño 3D y se crea una imagen virtual de la pieza terminada para que el cliente dé su aprobación. Superada esta fase, se imprime el archivo CAD en cera con la impresora 3D y se procede a su fundición. Posteriormente, el producto es sometido a un repaso final en manos de los artesanos joyeros que integran la compañía.

Es importante mencionar que el equipo de profesionales de Germán Joyero proporciona un asesoramiento y acompañamiento permanente, atento a cualquier modificación o sugerencia del cliente.

Las alianzas de boda, los anillos de compromiso y un amplio catálogo de joyas únicas se pueden conseguir en la joyería situada en la Avenida de Concha Espina 5 de Madrid o en la calle Colón 43 de Valencia. Asimismo, en los últimos años, Germán Joyero se ha posicionado como uno de los líderes en venta online del sector.