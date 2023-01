Nuevas formas de producción sostenible y respetuosa con el medio y los animales Emprendedores de Hoy

Durante muchos años, la alimentación industrializada y procesada bajo la inserción de herramientas y tecnologías cada vez más avanzadas ha generado profundos riesgos sanitarios; empobrecimiento de los territorios, principalmente de los sectores rurales donde se cultivan productos de primera necesidad; degradación del medioambiente y, entre muchos otros impactos negativos, una gradual desaparición de la diversidad cultural y alimentaria.

En este sentido, el crecimiento de la consciencia en la salud alimentaria de la población ha exigido la transición hacia una agricultura responsable y sostenible. En este contexto, se han hecho populares los portales o aplicaciones para que las familias hagan sus compras con productos que provengan directamente del campo.

Por esta razón, mentta, un destacado marketplace que cuenta con el pleno apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se ha distinguido por ofrecer, a través de una completa plataforma usable e interactiva, los alimentos de pequeños productores del campo o de tiendas especializadas, enfocados en las nuevas formas de producción sostenible, respetuosas con el medio ambiente y con los animales.

Seguridad alimentaria con acceso rápido y seguro Con 7 de años de trayectoria construyendo posibilidades para la alimentación sostenible, mentta trabaja directamente con 470 tiendas gourmet, con acceso a más de 100.000 productos en catálogo que son distribuidos en diferentes rincones de la Unión Europea. Es decir, este mercado online apoya una cantidad generosa de emprendedores para abrirse camino en el ámbito internacional y generar conexiones con clientes de diferentes países.

Dentro de los alimentos que componen la canasta responsable, se destacan las frutas y verduras recién salidas de la huerta, productos cárnicos de ganaderías responsables, conservas tradicionales y artesanales, e inclusive, insectos y esferificaciones.

La responsabilidad de mentta no finaliza cuando se ha efectuado la compraventa y se ha llevado a cabo la transacción monetaria; el servicio posventa es uno de los más reconocidos en España, por el desarrollo de estrategias que permiten conocer en profundidad las opiniones, reclamaciones y comentarios de los clientes. De esta manera, se hace seguimiento continuo para mejorar en la prestación del servicio.

Portal funcional y fácil de usar La página de mentta posee una arquitectura amigable, con motores de búsqueda efectivos y enlazamiento interno que posiciona las marcas y compañías que forman parte de ella. Su formato funcional permite que cada publicación contenga información fácil de leer e interpretar, con las especificaciones o descripción del producto, su precio y la opción de añadirlo al carrito, para que la dinámica de compra no se vuelva tediosa.

Además de ello, al realizar la búsqueda de un alimento y marca específica, se configuran opciones similares para comparar precios y composiciones alimenticias y, finalmente, tomar decisiones más acertadas para el usuario.

En mentta, cualquier internauta tiene la posibilidad de acceder a una alimentación natural, mejorar sus condiciones de salud y, en ese conjunto de beneficios, aportar para la recuperación de la economía en las zonas apartadas y empobrecidas.



