Qualoom Expertise permite conocer el nivel de seguridad informática de una empresa con un sencillo test de autoevaluación

martes, 10 de enero de 2023, 17:38 h (CET) Esta compañía tecnológica dispone de test de autoevaluación en su web para conocer el nivel de seguridad de una empresa a través de una serie de preguntas La ciberseguridad es uno de los servicios imprescindibles para cualquier empresa que opera en la red, pero también para la ciudadanía y las Administraciones Públicas. Por eso, los especialistas en seguridad informática Qualoom ofrecen la posibilidad de conocer el nivel de seguridad de una empresa con unas sencillas preguntas.

Según una investigación realizada por Check Point, los ciberataques a empresas aumentaron un 59% en 2022 en comparación con lo ocurrido en 2021. Por esta razón, es indispensable contar con un conjunto de medidas que protejan los datos, los accesos y el almacenamiento de los mismos en la red para evitar su manipulación o robo por amenazas externas.

Comprobar el nivel de ciberseguridad

Por un lado, los test de autoevaluación de Qualoom permiten evaluar de manera global la seguridad de una organización en entornos on premise y cloud, es decir, aquellas empresas cuya instalación se ha realizado en la ubicación de la empresa a través de la creación de una infraestructura informática compleja con servidores que requieren mantenimiento o arquitecturas en el cloud.

Por otro lado, esta compañía, perteneciente a la red de socios de Amazon Web Services (AWS), también permite realizar test de autoevaluación de la seguridad de organizaciones y en particular en Amazon Web Service, Google Cloud y Microsoft Azure, líderes mundiales en la provisión de servicios Cloud.

En ambos casos, se recibe un informe detallado de los resultados una vez completado el test y enviado al equipo de Qualoom.

El impacto de los ataques de seguridad informática

Mantener protegida a una empresa de los ciberataques es un elemento crucial. En muchos casos, sufrir un ataque informático puede suponer un gran impacto financiero debido al pago de rescates por recuperar la información, por transferencias de dinero irregulares y no autorizadas y por la caída del volumen de ventas si el sitio web queda inoperativo.

Todo ello puede desembocar en la disminución de la reputación y del valor de la empresa. Esto puede influir de manera negativa en cómo es percibida la empresa y sus servicios por parte de los clientes, ya que sienten que no cuentan con un nivel de seguridad y privacidad óptimo.

En Qualoom son especialistas en consultoría tecnológica y transformación digital, servicios Cloud en Amazon Web Service, Azure y Google Cloud; infraestructura, DevSecOps y seguridad informática.

