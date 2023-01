Evolución de las plataformas digitales educativas, por Redlearning Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de enero de 2023, 16:53 h (CET)

Los avances tecnológicos, sobre todo la digitalización, han cambiado no sólo las prácticas sociales y cotidianas, sino también las actividades económicas, laborales y educacionales. Y en este contexto, la pandemia obligó a perfeccionar las herramientas tecnológicas relacionadas con la comunicación y, en particular, la formación. Como resultado, la plataforma digital educativa evolucionó y se adaptó a los nuevos tiempos. Este proceso fue estudiado por la organización Redlearning, pionera en formación online, que le ha permitido innovar y optimizar sus plataformas de entrega de contenidos formativos.

La evolución de la digitalización en el ámbito educativo La digitalización en el ámbito educativo se viene aplicando desde hace ya varios años. En primer lugar, se empezó a implementar con cursos complementarios o terciarios, y después se extendió a universidades. Después, con la llegada de la pandemia del covid, todos los niveles educativos se debieron adaptar a ella. En consecuencia, las herramientas online y digitales para conectarse, como Zoom, Google Meets o Skype, modificaron su plataforma adaptándose al contexto de conexión en el marco de una clase o un curso. Sin embargo, casi 3 años después del inicio del brote que transformó el mundo, estos software se han adaptado al formato de aplicaciones con la necesidad de que los estudiantes puedan llevar a cabo un proceso educativo con dispositivos móviles.

Las ventajas de esta situación son mayor independencia y libertad a la hora de formarse y aprender, ya que el móvil se puede usar en cualquier momento y lugar. En este camino, se dejó atrás la necesidad de estar frente a un ordenador.

La propuesta de Redlearning Este proceso fue seguido con atención por Redlearning, para brindar las mejores opciones y facilidades de aprendizaje a sus usuarios . Se trata de una organización que integra experiencia e innovación a la formación e-learning y que investiga permanentemente las nuevas tendencias en tecnologías y metodologías aplicadas a la educación online. Además, ofrece formación en diseño y producción de cursos online, innovación en diseño y producción de plataformas LMS, e investigación de necesidades de formación en las organizaciones.

En este sentido, la entidad no se limita a exportar el modelo presencial a una pantalla digital, como están haciendo muchas organizaciones, sino al desarrollo e innovación en el diseño instruccional, para que sea acorde con el modelo formativo online, aprovechando así, de la mejor manera, las aplicaciones móviles y plataformas LMS. Desde Redlearning sostienen que los diseños instruccionales deben ser acordes con el modelo o paradigma de enseñanza virtual que conecta al usuario con otra forma de adquirir conocimientos y saberes.

