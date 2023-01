Los expertos de Imagar Solutions Company explican los beneficios de los servicios gestionados de ciberseguridad Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de enero de 2023, 16:22 h (CET)

Las nuevas tecnologías y el auge del teletrabajo han propiciado el aumento de las amenazas cibernéticas dentro del ámbito empresarial. Con ello, también ha crecido la necesidad de establecer estándares de seguridad más complejos. En Internet no existe una red que sea inmune a los ataques. Por esta razón, contar con un sistema de seguridad de red estable y eficiente es esencial para proteger los datos del cliente y los de la propia empresa. Como respuesta a esta situación, empresas especialistas en ciberseguridad como Imagar Solutions Company ofrecen sus servicios a los clientes en pro de satisfacer dichas necesidades.

Soluciones tecnológicas integrales para el sector empresarial Imagar Solutions Company es una empresa orientada a la prestación de servicios de IT, formada por un equipo de profesionales altamente cualificados para brindar todo tipo de soluciones en este campo. La compañía posee un gran catálogo de servicios para empresas, pymes y particulares, a través de consultoría TI en diferentes áreas de negocio como sistemas, comunicaciones, ciberseguridad, help desk, desarrollo y mantenimiento de software, consultoría especializadas e integración de aplicaciones, automatización de procesos (RPA). El valor añadido de Imagar Solutions Company es el nivel de personalización y adaptación a sus clientes, independientemente de su tamaño y sector, centrándose en proyectos de gran contenido tecnológico y servicios de alto nivel.

Además, ofrece soluciones relacionadas con el diseño web, marketing online, desarrollo de software, consultoría informática, hosting web y mantenimiento de sistemas. De esta manera, Imagar Solutions Company es un colaborador ideal para proyectos de TI que soportan y mejoran los procesos de negocio dentro de las compañías para ayudarlas a alcanzar el éxito de sus objetivos estratégicos.

Beneficios de los servicios de seguridad gestionados Imagar Solutions Company es una compañía que ha decidido apostar por la tecnología vanguardista, proporcionando altos estándares de calidad en su servicio y caracterizándose por la integralidad de su equipo. La compañía está enfocada en crear valor y marcar la diferencia, vinculándose a procesos empresariales de gran crecimiento y sostenibilidad. Su servicio personalizado le permite adaptarse a las necesidades de todos sus clientes y proporcionar soluciones relacionadas con las Tecnologías de la información, de una manera ágil, flexible y a la medida de las empresas.

Estos servicios de seguridad gestionados ofrecen múltiples ventajas tanto de monitorización de alertas, como de actuación directa ante ellas, ya que el sistema permanece en funcionamiento y seguimiento constantes. Además, la incorporación de este modelo de ciberseguridad «as a service» permite ahorrar costes en personal, software y hardware propios. Gracias, entre otros a los servicios gestionados de ciberseguridad, Imagar Solutions Company se ha convertido en un aliado estratégico para las empresas en lo que se refiere al desarrollo de su proceso completo de transformación digital.



