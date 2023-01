8 claves para crear una página web según Econsultoria

Todo freelance debe contar con una página web donde ofrecer sus productos y dar a conocer su marca personal al público objetivo. Por eso es importante tener una web optimizada y contar con las claves de éxito para crear una página web desde cero Una página web puede servir como una galería o expositor del trabajo para bloggers, escritores, fotógrafos, diseñadores… Sea cual sea su uso, se deben tener en cuenta las claves que trae Econsultoria, agencia de marketing digital, para presentar un diseño acorde con la marca personal.

Planificar la página web

Antes de crear una página web, se debe planificar cómo ha de ser. Los colores, tipografía, los apartados que debe haber… "Cuanto más sencilla sea una web, más fácil será para el público navegar dentro de ella y encontrar lo que busca", resalta Econsultoria.

Invertir en un dominio propio

Existen muchas webs que permiten crear dominios, pero son dependientes de ellas, es decir, aparecerá su marca, sus derechos y no se tendrá completa libertad para su diseño. Desde Econsultoria, recuerdan comprar un dominio propio para tener libertad de creatividad.

Un buen logo es importante

Es importante invertir en el diseño de un logo que tenga relación con el tema de la página y que sea fácil de entender, que sea de buena calidad y de preferencia, con un fondo transparente para evitar problemas con la imagen. También se puede crear de forma fácil y gratuita en herramientas de diseño y edición de imágenes como Canva.

Contenido de calidad

Es importante estar pendientes de la calidad de las fotografías de la web y que no se vean pixeladas. "Contar con imágenes de calidad, pero realizadas por uno mismo, es clave para tener una web personal y única", señala Econsultoria.

Verificar el aspecto de la web en distintos dispositivos

Al cambiar de dispositivo, como la tablet o el teléfono móvil, puede que la página web se vea cambiada, por eso es importante verificar si la plantilla de WordPress, o del programa para crear webs, se adapta a los distintos dispositivos móviles.

Un diseño básico suele ser la mejor opción

Otro tip, que da Econsultoria es "no cargar la página con información, tipografías o colores difíciles de visualizar". Por eso es mejor escoger colores que trabajen en armonía entre sí, una tipografía fácil de leer y dejar espacios en blanco entre textos y secciones para no sobrecargar la página web.

Inspirarse en otras webs

Copiar no es una buena idea, siempre hay que darle un toque personal al trabajo de cada uno, pero inspirarse y aprender de otros, es una forma de crear ideas.

Es posible que al principio la página web no reciba todo el tráfico que se esperaba, pero eso no significa que no sea un gran trabajo. "Trabajar día a día en el contenido, cuidar las palabras clave, y tener una web creativa y actualizada, son tareas que se deben realizar continuamente para ir atrayendo a la audiencia", finaliza Econsultoria.