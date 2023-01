HollyMontt lanza una nueva versión de su simulador online , HollyTools, para el aprendizaje en inversiones financieras con nuevas funciones únicas a nivel internacional en el ecosistema de educación financiera La aplicación online, permite aprender a crear una cartera con diferentes tipos de activos financieros, que se irán ampliando, conociendo de forma práctica e intuitiva y con datos reales del mercado, conceptos como por ejemplo la diversificación o la volatilidad. También permite comprobar cómo pueden afectar escenarios de estrés u otros escenarios de los mercados financieros a las diferentes carteras que se van simulando.



La herramienta también muestra conceptos avanzados como por ejemplo los posibles rangos de fluctuación de las rentabilidades o las rentabilidades ajustadas al riesgo, concepto, este último, tan necesario para un inversor particular para evitar tener expectativas irreales en una inversión financiera y también tener una aproximación antes de invertir de lo que se debería obtener para compensar los riesgos que muy probablemente se van a asumir en una inversión.

HollyTools es el 1er simulador Online diseñado específicamente para aprender a invertir con una cartera de activos financieros. Las HollyTools permite aprender practicando con herramientas avanzadas pero entendibles introduciendo los conceptos fundamentales para tomar decisiones de forma consciente y responsable en los mercados financieros.

Tras el éxito obtenido en la 1ª versión de su simulador de inversiones para el aprendizaje "HollyTools", la empresa española HollyMontt, lanza ahora una nueva versión añadiendo funciones únicas a nivel internacional en el ecosistema de educación financiera.

Esta nueva versión de las HollyTools se lanza de forma gratuita en un momento donde la incertidumbre en los mercados financieros y la explosión de los servicios de intermediación on-line y las redes sociales hacen necesario entender los principios fundamentales para invertir en los mercados financieros con una visión a largo plazo.

Acerca de HollyMontt

HollyMontt es la primera multiplataforma independiente de educación financiera que ofrece diferentes entornos educacionales alternativos y disruptivos con el objetivo de universalizar los principios básicos para la inversión responsable en los mercados financieros. This is Not a Game!

HollyMontt Antes de invertir mide el riesgo