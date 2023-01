Las claves de la ginecología estética y regenerativa: una tendencia en auge Comunicae

martes, 10 de enero de 2023, 10:25 h (CET) En Clínica Galas son especialistas en medicina estética ginecológica y ayudan a sus pacientes a sentirse mejor con su cuerpo ofreciendo tratamientos de medicina estética no invasivos, indoloros y con tiempos de recuperación mínimos La medicina estética evoluciona constantemente para ofrecer los mejores resultados con tratamientos cada vez menos dolorosos. En este sentido, se ha avanzado en el ámbito de la recuperación y muchos de los tratamientos que se realizan en la actualidad se centran en la medicina estética no invasiva. Clínica Galas (Barcelona) se ha especializado en este nuevo ámbito de la medicina estética.

¿Qué es la ginecología estética y regenerativa?

Consiste en realizar tratamientos médicos no quirúrgicos, entre ellos técnicas de medicina estética regenerativa, sin intervención quirúrgica, que permiten recuperar la armonía genital, mejorar la salud sexual de la mujer y tratar patologías concretas de esta zona.

Es decir, se trata de una subespecialidad médica que abarca tres aspectos diferenciados: la ginecología estética, que busca el embellecimiento vulvar, la ginecología regenerativa, que trata tanto la regeneración de los tejidos afectados por el paso del tiempo, como el aspecto funcional, que mejora funcionalidades como la incontinencia urinaria y su función sexual.

Estos nuevos tratamientos son una alternativa a las operaciones estéticas, ya que no es necesario pasar por el quirófano para conseguir el resultado deseado. De esta manera, la recuperación de las pacientes es mucho más rápida y menos dolorosa.

Desde Clínica Galas, cuentan con un equipo especialista en estas áreas y que ofrecen tratamientos de calidad orientados a mejorar la salud íntima y la calidad de vida de sus pacientes. La Dra. Enriqueta Garijo y la Dra. Alba Salas son parte del equipo médico:

Dra. Enriqueta Garijo

Es doctora y especialista en ginecología, medicina estética, medicina estética regenerativa y reproducción asistida. Habiendo cursado extensos estudios en salud y belleza, entre los cuales se encuentra la medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento, la Dra. Enriqueta Garijo acumula más de 20 años de experiencia trabajando en la salud de la mujer.



Dra. Alba Salas

Es doctora y especialista en ginecología y reproducción humana, medicina estética y ginecología estética regenerativa. Cursó estudios especializados en la Universidad Complutense de Madrid sobre medicina estética, antienvejecimiento, ginecología estética, regenerativa y funcional, y cirugía cosmética de la mujer.

Este nuevo enfoque de la ginecología permite dar solución a los dolores que padecen la mitad de la población española, ya que según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el 50% de las mujeres sufren en silencio patologías vulvo-vaginales. Las mujeres se sienten incomprendidas ante unas molestias que consideran normales debido a la falta de información que existe sobre este tipo de patologías.

Por ello, Clínicas Galas ofrece una serie de soluciones para mejorar estas afecciones como relleno de labios mayores con ácido hialurónico, blanqueamiento o aclaramiento genital, tratamiento con láser para la atrofia vaginal, tratamiento con láser de la incontinencia urinaria de esfuerzo, eliminación con láser de verrugas genitales provocadas por VPH y tratamiento del líquen escleroso vulvar con láser.

Clínica Galas

Clínica de medicina estética no invasiva de Barcelona especializada en la salud y belleza de la mujer, sin someterse a ninguna intervención quirúrgica. Se encuentra en Carrer de Tuset, 23 y se puede solicitar cita mediante este enlace.

