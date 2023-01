El empeño por lanzar sospechas

En la polémica campaña lanzada el mes pasado por el Ministerio de Derechos Sociales: “¿A ti qué te importa?” Es el desafiante mensaje que lanzan varios padres, presentados en actitudes violentas hacia sus hijos. Pienso que el problema no es el mensaje.

¿Cómo no compartir la idea de que los hijos no son propiedad privada de los adultos y de que a toda la sociedad debe preocuparle la violencia doméstica? El problema es que el Gobierno no pierde ocasión para desautorizar a padres y madres y lanzar mensajes de sospecha hacia la familia. Es una muestra más del empeño por lanzar sospechas.

La reforma legal para que las menores aborten sin conocimiento paterno es un ejemplo extremo, pero en absoluto anecdótico.