Deporte adaptado con Travegali.com, las pistas de esquí adaptadas

martes, 10 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Los deportes adaptados para personas con alguna discapacidad, son una exigencia que no solo parte de la importancia de la práctica del ejercicio para la rehabilitación física, sino de la responsabilidad inclusiva de la sociedad en torno al ámbito deportivo.

En ese sentido, uno de los que mayores adaptaciones ha ejecutado para esta población es el esquí. Este destaca por su adaptación, cada vez más funcional, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los veteranos heridos comenzaron a practicarlo como parte de su recuperación.

Hoy en día, hay pistas adaptadas en todo el mundo, pero donde destacan especialmente es en Estados Unidos y algunos países europeos.

En este contexto, travegali.com, uno de los portales de turismo accesibles más importantes del mundo, dirigido a más de 100 millones de personas en sillas de ruedas, se ha responsabilizado de cada una de las preferencias de estos usuarios, para informar sobre los destinos que cuentan con las instalaciones apropiadas.

En el caso de las pistas de esquí adaptadas, el portal hace mención en profundidad de cada una de ellas, sus ubicaciones, características y todos los detalles necesarios para que el usuario tome decisiones seguras y acertadas a la hora de optar por la práctica de este deporte.

Países con las mejores pistas de esquí adaptadas Este deporte cuenta con algunas opciones de adaptación para personas en situación de discapacidad: mono esquí o biesquí, que se practica sentado; tres huellas, dirigido a personas con un miembro inferior afectado; cuatro huellas, para personas con alguna limitación en sus miembros inferiores; y, entre otros, el ski kart para aquellos usuarios que no cuentan con fuerza suficiente en la parte superior de su cuerpo.

Entre los países con pistas de esquí adaptadas más grandes del mundo, está Estados Unidos, específicamente Park City, en Utah. Allí, los usuarios pueden alquilar los equipos para la práctica del biesquí, el monoesquí, el esquí kart, la moto de esquí y el deslizador de nueve.

También, Travegali.com hace mención especial de La Plagne, ubicada en Tarentaise, Francia. Esta estación de esquí cuenta con todas las opciones deportivas para personas con movilidad reducida, además de plazas de aparcamiento especiales, alojamientos y restaurantes accesibles.

Por su parte, Grandvalira, en Andorra, es la estación más grande del sur de Europa. Los profesionales vinculados en la prestación del servicio de acompañamiento cuentan con la formación especial para la práctica del deporte de personas en situación de movilidad reducida. Por su puesto, sus accesos se adaptan para una de las pistas predilectas.

No podía faltar la estación de esquí de Sierra Nevada, en España. Además de todas las adecuaciones necesarias, es la que más días de sol presenta.

Finalmente, el clima de Davos Klosters, en Suiza, permite que la experiencia en la estación Madrisa sea de las mejores. Cuenta con las herramientas necesarias para la práctica segura del deporte, con funcionales accesos al teleférico y al restaurante.

Acompañamiento permanente y exclusivo Los asesores de Travegali.com realizan un especial monitoreo de las personas en situación de discapacidad, que desean tener la experiencia turística para la práctica del esquí adaptado. Este equipo cuenta con disponibilidad absoluta para asesorar, tramitar o despejar dudas, para que el viaje se lleve a cabo con total satisfacción.



