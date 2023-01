Evitar estafas en la compraventa online en Anuto Emprendedores de Hoy

martes, 10 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

El e-commerce ha revolucionado toda una era digital. La necesidad de vendedores y compradores de ofertar y acceder a productos y servicios de manera sencilla e inmediata es inminente. En este sentido, como parte fundamental del comercio electrónico, los anuncios clasificados acercan más al usuario a su ideal de compra, ya que allí se especifican las características del producto que se va a consumir.

Sin embargo, se ha hecho común que, en algunas plataformas que no cuentan con certificaciones y los filtros tecnológicos mínimos, se hagan efectivos engaños y estafas, pese a la disponibilidad constante para publicar los anuncios. En este contexto, Anuto ha revolucionado la forma de vender productos online como aplicación web de anuncios clasificados en tiempo real. No solo cuenta con las herramientas tecnológicas para hacer funcional y eficaz el proceso de montaje y publicación, sino que posee todas las convenciones y protecciones necesarias para evitar estas estafas.

Funcionalidades para compra y venta efectiva Anuto tiene un alcance en su plataforma de 22 países, cubriendo casi todo el continente americano y parte de Europa, con portales en España y Alemania. Al ingresar a la página de cada país, el cibernauta tiene la posibilidad de acceder a diferentes categorías.

En primer lugar, la compraventa, donde se visualizan todos los anuncios locales con la descripción de los productos, fotos relacionadas, la localización exacta en Google Maps y la posibilidad de denunciar en caso de que se evidencie alguna anomalía o fraude. En las otras categorías (motor o compra y venta de vehículos, servicio de empleo, formación académica, negocios y ocio) se especifican los mismos detalles para la compraventa de productos o servicios.

¿Cómo evitar ser estafado? En Anuto, como en muchos otros portales registrados y con derechos reservados, se llevan a cabo todos los protocolos de seguridad. A pesar de ello, la creación de anuncios la realizan personas naturales o empresas suscritas, de las que Anuto no tiene responsabilidad, sino de proveerles un espacio adecuado y funcional. Por ello, las recomendaciones parten de la responsabilidad del ciudadano de cuidar sus datos e intercambios productos.

En primer lugar, es necesario y fundamental utilizar una conexión a internet segura, pues las redes WiFi públicas pueden ser capturadas por ciberdelincuentes. También, se debe hacer verificación plena del portal, es decir, que la url coincida con la web en la que se pretende realizar la compra, para evitar ser víctima de estafas, robos de datos o de identidad.

Específicamente en Anuto, la automatización de encuestas permite solo diligenciar los datos básicos del cliente, con el fin de que la información sea solo usada para el contacto con el oferente.

En general, todas las disposiciones las hace una plataforma confiable, pero en la que la corresponsabilidad trasciende.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.