Beneficios del renting de coches de segunda mano, por Renting Car Fácil

martes, 10 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

En la actualidad, acceder a un vehículo nuevo es cada vez más difícil debido al aumento en su precio. Por este motivo, las compañías dedicadas al renting de coches de segunda mano funcionan como principal alternativa para particulares, autónomos y empresas.

La firma Renting Car Fácil brinda un servicio de renting y gestión de flotas en más de 40 países. Cada unidad presenta materiales de alta tecnología que facilitan la movilidad de los clientes. Además, el sistema renting posee una serie de beneficios que lo convierten en una opción ideal en cuanto a relación precio-calidad.

Los beneficios del renting de coches de segunda mano El renting de coches de segunda mano consiste en el alquiler de un vehículo por un período de 6, 12, 36 o 48 meses. El acuerdo incluye mantenimiento, seguro, impuestos, ITV y todo tipo de trámite que conlleva la adquisición de un automóvil nuevo. Este tipo de operaciones son cada vez más habituales, teniendo en cuenta los elevados costes que suponen la compra de un vehículo 0 km.

Alquilar un coche seminuevo permite acceder a unidades de media y alta gama con poca cantidad de kilómetros realizados. Los particulares, empresas y autónomos no tienen que pagar ningún coste adicional, sino que solo deben abonar una cuota mensual de común acuerdo con la empresa que se encarga de entregar la unidad.

En el sitio online Renting Car Fácil se pueden encontrar más de 2.000 automóviles de las marcas más importantes del mercado. Además, cada opción tiene su precio mensual, modelo, características generales y equipamiento específico.

Un vehículo seminuevo genera capacidad de ahorro y seguridad mecánica Alquilar un coche seminuevo permite olvidarse del cambio de neumáticos, reparación de averías y todo tipo de revisiones. El mecanismo de renting absorbe estos arreglos dando tranquilidad a los conductores. A su vez, mientras el vehículo se encuentra en el taller, la empresa proporciona uno de sustitución para que el cliente no pierda movilidad y pueda realizar sus obligaciones sin complicaciones.

Si bien el combustible no se encuentra cubierto dentro del contrato que confecciona la empresa, la mayoría de las gasolineras generan acuerdos con las compañías de renting, aplicando tarifas económicas a quienes eligen el servicio. El hecho de recibir estos descuentos impulsa una mayor capacidad de ahorro en los particulares y también en el sector empresarial.

Los clientes pueden adquirir coches de turismo, industriales, mixtos o furgonetas. Además, el contrato de renting se modifica en función del tipo de vehículo, la cantidad de tiempo que se va a utilizar y los servicios de mantenimiento que se incluyen.

En un contexto económico donde comprar un automóvil totalmente nuevo es cada vez más complejo, el renting de coches de segunda mano se presenta como una opción que alivia el bolsillo, dando también la oportunidad de acceder a unidades de alto impacto tecnológico.



