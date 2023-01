Realizarse un injerto capilar sin rapar de la mano del Instituto Médico Del Prado Emprendedores de Hoy

martes, 10 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

El injerto capilar nació como una solución innovadora para ayudar a las personas que sufren alopecia o caída intensa del cabello a recuperar el volumen correcto del mismo y mejorar su estética. Al mismo tiempo, esta técnica estética ha avanzado a un ritmo acelerado,gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, dando lugar al surgimiento de métodos de trasplante innovadores. Entre estos métodos, destaca el injerto capilar sin rapar, el cual se puede llevar a cabo en el Instituto Médico del Prado y permite que se vea más natural el cabello.

¿Cómo funciona el injerto capilar sin rapar del Instituto Médico del Prado? El Instituto Médico del Prado está dirigido por el Dr. Espinosa Custodio, el cual se especializa en la implementación de trasplantes capilares, mediante el uso de las técnicas FUE y DHI. Una de las especialidades del doctor es el injerto capilar sin rapar. Esta técnica consiste en rasurar el cabello al estilo cortinilla en la zona occipital desde la que se realiza la extracción de los folículos. De esta manera, no es necesario rapar toda la cabeza y la zona queda oculta mientras el pelo vuelve a crecer. Como resultado de ello, los pacientes pueden regresar a su estilo de vida cotidiano sin preocuparse por su apariencia.

Por supuesto, es importante mencionar que esta técnica está preparada para quienes requieren trasplantarse menos de 2.500 unidades folicularesy su problema de alopecia se encuentra localizado en un punto específico. Por lo tanto, antes de implementar el injerto capilar sin rapar el Dr. Espinosa Custodio evalúa si su paciente puede ser candidato a esta cirugía. Un requisito fundamental es tener el cabello lo suficientemente largo, tanto si se trata de un hombre como de una mujer.

¿Cuáles son los beneficios del injerto capilar mediante la técnica FUE? El injerto capilar sin rapar es considerado uno de los procedimientos menos invasivos para tratar los problemas de alopecia, lo cual significa que los pacientes no necesitan someterse a cuidados extremos antes o después del trasplante. Asimismo, es necesario tener en cuenta ciertas medidas tras recibir este tratamiento para mantener una estética y crecimiento del pelo adecuado.

La técnica FUE también es reconocida por ser indolora y, a diferencia de los métodos tradicionales, no genera cicatrices o daños permanentes en el cuero cabelludo. Esto se debe a que la extracción de los folículos se realiza de manera individual mediante el uso de equipos clínicos de última generación que garantizan un tratamiento eficaz. A su vez, los expertos en este tratamiento saben cómo utilizar correctamente estos equipos para extraer con precisión en zonas específicas, lo cual evita la eliminación innecesaria de folículos.

Este injerto capilar llevado a cabo con la técnica FUE por el Instituto Médico del Prado también destaca por ser 100 % natural, ya que el pelo trasplantado pertenece al paciente.

En conclusión, en esta clínica las personas con problemas de alopecia reciben un tratamiento de injerto capilar sin rapar eficiente que les permite continuar con su rutina diaria poco tiempo después del tratamiento.



