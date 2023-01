Soluciones de limpieza por ultrasonidos de la mano de Iberkleen Emprendedores de Hoy

En un taller hay una gran cantidad de piezas diferentes que deben ser limpiadas correctamente de toda la suciedad, grasa y otros elementos que se acumulan sobre ellas. Por esta razón, una de las herramientas indispensables en estos lugares es la lavadora de piezas de taller. Estas hacen de este trabajo manual algo mucho más fácil y rápido, garantizando una limpieza efectiva.

Compañías como Iberkleen son especialistas en ofrecer soluciones de limpieza no solo para talleres, sino para todo tipo de industrias. Por medio de ella, se pueden adquirir lavadoras de piezas de última tecnología y de distintos modelos, según la necesidad del cliente.

Soluciones de limpieza para talleres y todo tipo de industrias La empresa Iberkleen es una firma especializada en ofrecer una amplia gama de lavadoras de piezas que garantizan una solución de limpieza profesional a prácticamente cualquier tipo de industria. De hecho, sus soluciones de limpieza son ideales para sectores como el de la automoción, aviación, alimentación, mantenimiento, etc. Estas vienen con el equipamiento necesario, según la industria a la que esté dirigida, garantizando que cubran adecuadamente las necesidades del cliente y los requisitos solicitados.

Por otro lado, las lavadoras de piezas de taller de esta empresa funcionan a partir de tecnologías limpias, además de utilizar solo la cantidad de agua necesaria, así como detergentes a base de agua para evitar el uso de solventes tóxicos. De esta manera, se trata de lavadoras de piezas sostenibles y amigables con el medioambiente. En cuanto a su producción, todas ellas están fabricadas en acero inoxidable, diseñadas para que duren prácticamente toda la vida.

Modelos diferentes de lavadoras de piezas En la actualidad hay diferentes modelos de lavadoras de piezas que ofrecen distintas alternativas en función de las necesidades que se tengan. En primer lugar, se pueden mencionar las lavadoras de piezas manuales, las cuales se caracterizan por ser muy útiles para la limpieza de piezas medianas y pequeñas, a través del uso de alta presión.

Del mismo modo, están las lavadoras de piezas rotativas y multiproceso, capaces de limpiar piezas de cualquier tamaño de manera rápida y automática. Estas vienen con diámetros de cesta de distintas dimensiones, de acuerdo a lo que necesite el cliente.

Otra de las lavadoras populares y efectivas son las que funcionan con ultrasonido, perfectas para limpiar objetos de cualquier tamaño, incluyendo los más delicados, todo de manera automática y rápida, mediante ondas longitudinales que se producen en el líquido en el que se sumergen.

Finalmente, están los túneles de lavado, utilizados para piezas de gran volumen y limpieza de grandes producciones. Estos no solo son rápidos y automáticos, sino que además también tienen la ventaja de poder ser construidos a medida, según las necesidades de la industria que la solicite.

En definitiva, ya sea que se requiera una lavadora de piezas para taller o para otro tipo de industria, firmas como Iberkleen ofrecen las soluciones necesarias para garantizar que lo que antes era un trabajo manual, tedioso, sea ahora mucho más fácil, rápido y efectivo.



