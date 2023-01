Anuto posibilita una compra online segura y permite promocionar los productos de una tienda online Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de enero de 2023, 15:37 h (CET)

Hoy en día, no solo es importante la publicación de anuncios online para poner en oferta bienes o servicios, sino para estimular y sostener en el tiempo las relaciones comerciales. Tener disponibilidad en una aplicación que priorice el anuncio de productos, y que les confiera visibilidad plena, garantiza mayores y más eficientes posibilidades de llevar a cabo el negocio.

Precisamente, la arquitectura digital del portal Anuto, que ha destacado en diversos países en América y Europa, posibilita todas las interacciones y exposición del bien o servicio y una compra online segura. El panel de usuario permite usabilidad, accesibilidad y una completa experiencia del cibernauta.

Rapidez y engagement Anuto posee un valor diferenciador en el diseño de su estructura, al proveer todas las funcionalidades a personas naturales, empresas, tiendas e-commerce, entre otros, para que publiquen los anuncios que referencian la compra o venta de un artículo o la prestación de un servicio. En ese sentido, el cumplimiento de la normativa y de la mayor seguridad posible en la concepción de su anatomía digital hace que la experiencia de intercambio comercial no solo se lleve a cabo una vez, sino que se garantice una relación de fidelización entre cliente y marca, es decir, un engagement a mediano o largo plazo.

Al ingresar al portal de Anuto y seleccionar el país, los anunciantes publican o renuevan sus anuncios clasificados gratuitamente y en tiempo real. La rapidez de las funcionalidades permite, entre otros movimientos, activar o desactivar la actualización de anuncios de manera inmediata. Además de la compra y venta de bienes, casas, automóviles, de primera y segunda mano, también se ofertan empleos o se anuncian eventos.

Interacciones con otros usuarios Anuto tiene la particularidad no solo de visualizar los comentarios de otros usuarios en cuanto refiere a la experiencia con productos y servicios. También está la posibilidad de chatear con cibernautas y oferentes, para despejar inquietudes más puntuales acerca de los anuncios publicados.

Así, el usuario puede tener una mayor certeza sobre lo que va a comprar o a contratar o sobre el tipo de cliente al que le hace la oferta directa.

En definitiva, toda la dinámica de interacción en esta aplicación es un inbound marketing, una completa fórmula de visibilización de las marcas, los productos y los servicios para ser encontrados más fácilmente durante las búsquedas.



