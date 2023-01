Alquiler coches baratos en Aeropuerto Alicante con la empresa Viva Cars Emprendedores de Hoy

Este año, con el fin de la cuarentena impuesta por las autoridades en el marco de la pandemia del Covid-19, los viajes dentro de España se han incrementado exponencialmente. Sin embargo, muchos viajeros desconocen las maneras de desplazarse en el lugar de destino. Por cuestiones económicas o técnicas, algunas veces no resulta útil el uso de un coche, por lo que la movilidad en la ciudad se complica. Hay que sumarle que en algunos lugares el transporte público no es de buena calidad. Ante estos casos, la mejor opción es rentar un coche. Para ello, Viva Cars se alza como una opción de confianza para el alquiler coche Alicante.

El servicio de alquiler de vehículos de Viva Cars Viva Cars es una empresa que ofrece el servicio de alquiler de vehículos sin conductor en Alicante y en la Comunidad Valenciana. Cuenta con una experiencia de ocho años. La empresa, dentro de su oferta, pone a disposición del cliente el alquiler tanto de coches como de motos y furgonetas. A su vez, entregan el vehículo en cualquier punto de ambas regiones, ya sea aeropuerto, hotel o domicilio particular. Así mismo, el servicio está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año. Además, garantiza una entrega sin retrasos ni demoras.

Por otro lado, Viva Cars se caracteriza por una atención personalizada y un trato cordial y amable. Asimismo, se trata de coches que ofrecen la garantía de estar limpios y revisados.

Los beneficios del servicio de parking Además del alquiler de coches, Viva Cars cuenta con servicio de parking. Es ideal para personas que viajan en avión desde el aeropuerto de Alicante y no tienen donde dejar estacionado su coche. La empresa dispone de dos estacionamientos a tan solo dos minutos del aeropuerto, donde se puede aparcar el vehículo durante el tiempo que el cliente esté fuera de la ciudad. Uno de ellos es bajo techo y dispone de 50 plazas, mientras que el segundo es al aire libre y cuenta con 120 lugares. Sumado al parking, el conductor también podrá acceder a servicios adicionales, como limpieza exterior e interior del vehículo.

El éxito de esta empresa no solo se debe a la calidad en la atención y en sus coches, sino también a los precios competitivos y accesibles para cualquier bolsillo.

Con servicios completos en alquiler de vehículos y parking, Viva Cars se ha convertido en una de las empresas del sector más conocidas en la región de Alicante y la Comunidad Valenciana.



