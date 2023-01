La importancia del Employee Lifetime Value más allá de la contratación, por BQ Research & Consulting Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de enero de 2023, 14:22 h (CET)

La gestión del talento humano es fundamental para que una empresa avance hacia el logro de sus metas. En España, la compañía BQ Research & Consulting (BQRC) se especializa en generar las mejores experiencias, tanto en los clientes como en el personal de las empresas, cuyos líderes desean tomar las mejores decisiones para impulsar su productividad.

En este sentido, la agencia, con sede física en Madrid, propone la estrategia Employee Lifetime Value (ELTV), que mide el tiempo de vida de un empleado dentro de una empresa, tomando en cuenta diversas variables para que su carrera genere un impacto positivo en el ROI o retorno de la inversión.

Rendimiento laboral: clave para la rentalibilidad El CEO y fundador de BQRC, Alexis Hancevich, destaca: “Todo empleado tiene un coste, que no es solo el coste de la selección, sino también la formación, el aprendizaje, el plan de carrera, etc. Si conseguimos retener a nuestros empleados, que son los recursos de la empresa, lo que hacemos es que su ciclo de vida en la compañía sea mayor. Por lo tanto, todos los gastos que tienen que ver con formación, carrera profesional, se rentabilizan mucho más”.

Como consultor en Inteligencia de Negocio y Customer & Talent Analytics, con más de 25 años de experiencia en su área, Hancevich afirma que al contar con un personal con más tiempo en la empresa, se dispone de un recurso mejor, capaz de construir un modelo de trabajo sostenible, que genera estabilidad y viabilidad en todas las áreas del negocio.

Integración de variables A través de su servicio “Human Talent Analytics”, BQRC realiza una investigación sobre el nivel de vinculación y relación del talento humano con la empresa. El estudio se basa en tomar indicadores clave de rendimiento, conocidos como KPI’s. La información se obtiene en tiempo real y se adapta al modelo predictivo de Business Intelligence, con el objetivo de identificar a los trabajadores con mayor capacidad de promoción, y aplicar acciones para retener al personal estratégico anticipándose a problemas que puedan surgir.

Con técnicas de neuromarketing, la agencia se encargará de que los procesos internos de gestión del talento humano se reflejen en la satisfacción del cliente y, como consecuencia, en la buena reputación de la marca.

Otras actividades que realiza BQRC para mantener motivado al personal destacado son colaborar con el diseño y arquitectura del organigrama, brindar asesoría en cuanto a la redacción de los perfiles de puestos, y realizar estudios de salud utilizando aplicaciones digitales.

La asesoría personalizada que comienza por una reunión exploratoria de las necesidades específicas del cliente, para después presentar un plan de trabajo que llevará a los negocios a una mayor conexión con su personal, con rumbo seguro a la productividad y la rentabilidad.



