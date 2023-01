Adquirir lavadoras de piezas manuales de la mano de Iberkleen Emprendedores de Hoy

Limpiar piezas mecánicas y componentes industriales de manera manual es una tarea tediosa que requiere tiempo, paciencia y esfuerzo si se quiere dejar todo reluciente.

Afortunadamente, empresas como Iberkleen, especialistas en soluciones de limpieza de piezas para todo tipo de industrias, tiene disponible entre sus productos las eficientes y ecológicas lavadoras de piezas manuales.

Estas máquinas facilitan y optimizan esta tarea, mediante tecnología de última generación que, además, es amigable con el medioambiente. Las lavadoras de piezas manuales representan hoy en día una de las soluciones más efectivas, prácticas y rápidas de limpiar estos componentes.

Lavadoras de piezas manuales, herramientas útiles en la industria moderna Las lavadoras de piezas manuales son máquinas que agilizan el proceso de limpiar componentes mecánicos e industriales, no solo en términos de tiempo, sino también en el desengrase efectivo y fácil de los elementos.

Con su uso se mejoran considerablemente los resultados de limpieza, ya que estas utilizan una tecnología avanzada que incluye agua a presión y detergentes especiales que optimizan el resultado final.

En compañías especializadas, como Iberkleen, se pueden adquirir diferentes modelos de lavadoras de piezas manuales. Entre ellas, se encuentra, por ejemplo, la Bellatrix, la cual incorpora entre otras cosas, bandeja, brocha, pistola de soplado y grifo.

También está el modelo Vega, que es una lavadora de alta presión regulable, con apertura de puerta vertical que hace que el trabajo sea más cómodo y práctico. Por último, está el modelo Antares, también de alta presión regulable pero que se diferencia del resto por su apertura de puerta abatible.

Ventajas de las lavadoras de piezas manuales de Iberkleen Hay varias ventajas que se pueden destacar de estas lavadoras de piezas manuales. Entre ellas está, por ejemplo, su cualidad ecológica, ya que se trata de una máquina que no despilfarra agua y que, además, no utilizan componentes químicos o tóxicos para lavar las piezas. Al contrario, usa detergentes sostenibles hechos a base de agua.

Por otro lado, son máquinas que permiten lavar eficientemente piezas pequeñas y de medianas dimensiones en un espacio seguro y ergonómico y dentro hay una cabina cerrada que evita que se manche el operador u otras áreas de trabajo cercanas.

Otra de sus ventajas más técnicas es que cuentan con un eficiente sistema de filtrado, además de emplear agua caliente con una potencia de hasta 150bar que aseguran una limpieza rápida, sencilla y perfecta.

Por último, las lavadoras de piezas manuales de Iberkleen están todas fabricadas en acero inoxidable, con un diseño pensado para que duren toda la vida.

Asimismo, Iberkleen cuenta actualmente con una página web en la que muestra todo su catálogo. Allí, se puede leer de manera más detallada todas las especificaciones de sus lavadoras de piezas manuales y de otros tipos, las cuales también distribuye. Además, están disponibles los canales de contacto con sus profesionales para quienes deseen aclarar cualquier duda o solicitar información más específica.



