Jazyk, una plataforma de aprendizaje de idiomas creada para hispanohablantes Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de enero de 2023, 13:18 h (CET)

Hoy en día, existen distintos cursos y herramientas que permiten aprender otros idiomas. Uno de los métodos más efectivos es el que propone la plataforma Jazyk, que ha sido diseñada por lingüistas para personas de habla hispana. Este proyecto ha comenzado en México y ya cuenta con más de 350.000 usuarios en Latinoamérica. A su vez, en España este centro educativo online tiene más 3.000 estudiantes.

Jazyk cuenta con distintos cursos de aprendizaje de idiomas para hispanohablantes a los que es posible acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet. A su vez, todo lo necesario para aprender cada lengua está disponible dentro de esta plataforma, por lo que los usuarios no deben comprar ningún tipo de material adicional.

¿Cómo son los cursos de aprendizaje de idiomas para hispanohablantes disponibles en Jazyk? Todo el contenido disponible en este centro educativo digital ha sido creado por educadores cualificados y altamente experimentados. Además, todos los cursos están disponibles las 24 horas del día. A su vez, los usuarios de la plataforma pueden comentar cada lección entre ellos y efectuar preguntas a los instructores. En total, Jazyk cuenta con más de 5.000 horas de contenido para aprender idiomas.

El equipo de esta empresa ha tomado como base lo que se enseña en cursos presenciales y ha integrado nuevos aspectos aprovechando las ventajas que ofrece la tecnología. En este sentido, los alumnos cuentan con la posibilidad de descargar materiales didácticos adicionales que están disponibles de manera gratuita con el fin de ampliar los conocimientos que se imparten en cada curso.

Asimismo, los usuarios pueden seguir progresando a través de distintos ejercicios prácticos que sirven para maximizar los resultados y profundizar el aprendizaje. De esta manera, los cursos de Jazyk suponen una experiencia de inmersión completa, en la que se emplean materiales como audios, lecturas, teoría y ejercicios para entrenar todas las habilidades que son necesarias para dominar un idioma.

Ventajas de aprender idiomas a través de Jazyk Al tratarse de una plataforma creada por y para hispanohablantes, los estudiantes de Jazyk acceden a herramientas específicas que sirven para comprender la estructura de los idiomas que aprenden. De esta manera, la transición hacia el habla en los 20 lenguajes que ofrece este centro educativo se efectúa de una manera más natural.

A su vez, el objetivo de los cursos es el dominio del idioma y no solo la repetición o traducción de frases sueltas. Para alcanzar esta meta, los cursos de Jazyk cuentan con una primera etapa en la que la escucha y el contacto con el nuevo lenguaje es fundamental. En este sentido, los estudiantes no se ven obligados a hablar de inmediato como sucede en otro tipo de cursos, evitando frustraciones.

Los cursos de aprendizaje de idiomas para hispanohablantes disponibles en Jazyk permiten alcanzar el dominio de distintas lenguas para emplearlas en ámbitos laborales, académicos o personales.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.