Escuela de Naturopatía y otras cosas en Granada

lunes, 9 de enero de 2023, 13:24 h (CET)

La Escuela Internacional Naturopatía ya tiene aula privada en Granada. Con más de 20 años de experiencia a sus espaldas, puede por fin ofrecer en un espacio propio cursos, prácticas, actividades, formaciones… No se trata de un local a pie de calle, abierto al público, sino un espacio privado para uso exclusivo de alumnos o antiguos alumnos de la escuela.

La Escuela Internacional Naturopatía otorga mucha importancia a la experiencia del alumno, al conocimiento propio y a la interacción con personas con sus mismas inquietudes. A pesar de ser especialmente online,siempre busca la oportunidad para que sus alumnos se conozcan personalmente y compartan sueños o inquietudes. Ahora con su aula privada todo esto será más fácil y factible.

Cómo es el aula privada de la Escuela Internacional Naturopatía El aforo es limitado y el entorno es natural: plantas, flores, sol, agua y aire. La Escuela Internacional Naturopatía tiene proyectado realizar actividades culinarias, al aire libre, masajes, sesiones de autoayuda, prácticas, formaciones, etc.

El mobiliario es totalmente funcional. Las mesas son abatibles con objeto de permitir extender camillas en las formaciones de prácticas manuales o en las formaciones dinámicas.

Está previsto que disfruten del espacio alumnos procedentes de otras localidades. La escuela tiene alumnos fuera de España y es habitual contar con la presencia de alumnos de Suiza, Francia, Italia, Noruega, etc. La Escuela se preocupa de buscar alojamiento a quien lo necesita. Asegura que disfruta mucho con sus encuentros, ya que la formación no está reñida con pasarlo bien.

Además, anualmente, un laboratorio les abastece con sus últimas novedades en fitocomplementos o productos naturales. Productos que se reparten entre los alumnos que asisten a las formaciones presenciales, por lo cual desde la Escuela están muy agradecidos.

Qué formaciones o actividades tendrán lugar en el aula privada En la Escuela se imparte Naturopatía, Ayurveda, MTC y Osteopatía. El grueso de la formación se realiza online, grupal, en directo, pero las prácticas propias se realizarán de ahora en adelante en su aula privada de Granada.

La Escuela también tiene previsto consultas personalizadas, experiencias grupales o individuales, charlas, talleres prácticos (alimentación, ejercicio, etc.). Realmente lo que engloba el panorama profesional que le es propio y que responde al siguiente epígrafe: «Aumentar el bienestar y la calidad de vida de nuestros usuarios porque eso supone apostar por una longevidad satisfactoria y funcional. Nada que ver con una longevidad postrados en un sillón».

Algunas actividades adicionales a las lectivas que ofrece la Escuela La Escuela es fundamentalmente un espacio de formación y de información, pero también ha tenido como prioridad dar soporte emocional y existencial a sus alumnos. La atención es un todo, no exclusivamente una transmisión de conocimientos o habilidades.

En la Escuela Internacional Naturopatía se pueden encontrar actividades gratuitas como un club de lectura, un equipo de futbol amateur, talleres en centros penitenciarios, revistas digitales de naturopatía, actividades veraniegas gratuitas, jornadas anuales de convivencia gratuitas, sesiones informativas en diferentes localidades, promoción de la publicación de libros escritos por los alumnos, promoción de iniciativas y negocios que están en línea con el ideario ecologista y en favor de la salud, etc.

Desde la Escuela Internacional Naturopatía afirman que en sus 21 años de vida mucho se ha podido hacer.

Los interesados en formar parte de este mundo pueden contactar por WhatsApp o escribir a naturopatia.formacion@gmail.com.



