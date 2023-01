SATOSHI SPAIN: Renderiza en la nube con GPU Comunicae

lunes, 9 de enero de 2023, 12:37 h (CET) Una empresa española con sede en Barcelona, ha creado la mayor granja de renderizado de la nube con tarjetas gráficas. Con su modelo de negocio circular, SATOSHI SPAIN reutiliza todas las tarjetas gráficas de la minería de criptomonedas para realizar servicios gpu cloud. La nube ha revolucionado la forma de vivir y trabajar. Ha permitido acceder a información y recursos desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento El renderizado en la nube es el proceso de utilizar un servidor remoto para generar imágenes 2D o 3D a partir de un conjunto determinado de datos. Estos datos pueden venir en forma de modelos, texturas, animaciones y otros activos digitales. La ventaja del renderizado en nube es que permite generar imágenes complejas sin sobrecargar los recursos locales, como la CPU y la memoria. Además, el renderizado en nube puede utilizarse para crear imágenes demasiado grandes o complejas para ser renderizadas en una sola máquina.

El renderizado en la nube se ha hecho cada vez más popular en los VFX en los últimos años debido a sus numerosas ventajas. Quizá la más significativa sea su escalabilidad. Con el renderizado in situ, las organizaciones deben invertir por adelantado en hardware costoso para poder gestionar la carga de trabajo prevista. Esto puede suponer un despilfarro de recursos, si la carga de trabajo acaba siendo menor de lo previsto. Con el renderizado en la nube, las empresas sólo pagan por los recursos que utilizan, lo que la convierte en una solución mucho más flexible y rentable.

Otra ventaja del renderizado en la nube es que puede ayudar a acelerar el proceso de renderizado. Las granjas de renderizado locales pueden verse a menudo atascadas por otros procesos que se ejecutan en el mismo hardware, lo que puede alargar el tiempo de renderizado. El renderizado en la nube permite a los estudios de efectos visuales descargar sus renderizados en potentes servidores remotos dedicados exclusivamente al renderizado, lo que acelera los tiempos totales de renderizado.

SATOSHI SPAIN, con su centro de datos en Sant Cugat del Vallès, España proporciona conexiones con latencia mínima en la península debido a su ubicación clave. Diferenciándose del resto de proveedores cloud, siendo el más cercano con sede en París.

Los métodos de renderizado tradicionales suelen ser demasiado lentos y consumir demasiados recursos para seguir el ritmo de la innovación. Aquí es donde entra en juego el renderizado en la nube, que ofrece una solución escalable y flexible capaz de seguir el ritmo de los proyectos más exigentes.

Estas son algunas de las razones por las que cada vez más artistas optan por el renderizado en la nube de la mano de SATOSHI SPAIN:

Mayor flexibilidad. Con el renderizado en la nube, se pueden ampliar o reducir los recursos según sea necesario, por lo que es mucho más fácil adaptarse a las cambiantes demandas del proyecto. Esta flexibilidad puede ahorrar mucho tiempo y dinero a largo plazo. Mayor eficiencia. El renderizado en la nube puede ser hasta 10 veces más rápido que los métodos tradicionales, lo que permite realizar los proyectos en una fracción del tiempo. Esta mayor eficiencia puede ser una gran ventaja cuando hay que cumplir plazos ajustados. Reducción de costes. SATOSHI SPAIN, reduce la necesidad de costosos equipos informáticos y el consumo de energía siendo un 75% más barato que la competencia. Además, ofrece formas de pago por uso, por lo que sólo pagará por los recursos que se utilicen o bien por contratos a meses reservados. Mejora de la colaboración. El renderizado en la nube facilita el intercambio de archivos y la colaboración con miembros del equipo ubicados en cualquier parte del mundo. Esto puede agilizar los plazos de entrega y mejorar los resultados generales. Acceso a las últimas tecnologías. Con el renderizado en la nube, siempre se tendrá acceso a las últimas tecnologías y actualizaciones de software, lo que garantiza que los proyectos utilicen siempre las mejores herramientas posibles. Si se requiere de servidores gpu cloud, con tarjetas gráficas en la nube, no hay que dudar en trabajar con SATOSHI SPAIN, más información en www.satoshispain.com

