GPT-3, el nuevo gran aliado para las campañas de marketing

lunes, 9 de enero de 2023, 12:46 h (CET) Afilnet integra las increíbles posibilidades de redacción de GPT-3 para mejorar las campañas de marketing de miles de empresas. Ahora redactar campañas de SMS, Email, Redes Sociales o Artículos es cosa del pasado La era digital ha cambiado rotundamente la vida, desde la informática hasta la inteligencia artificial, las personas y empresas están rodeadas por elementos tecnológicos que fueron creados para facilitar la vida y cambiar la forma en la que todo se interconecta.

El campo del marketing no ha quedado exento de este cambio. Gracias al desarrollo de la inteligencia artificial para la generación del lenguaje natural, la redacción de contenidos para las campañas publicitarias se ha convertido en una actividad más fácil de realizar para las empresas.

Aquí es donde entra GTP-3, un tipo de inteligencia artificial desarrollada por OpenIA que es capaz de crear contenido escrito utilizando un lenguaje estructurado similar al que sería escrito por una persona.

Su funcionamiento es bastante sencillo, ya que emplea algoritmos que generan un texto utilizando como partida un texto introductorio después de haber analizado una enorme base de datos de contenido para encontrar cuáles son las palabras y las oraciones más correctas y más naturales. Una vez determinado qué términos utilizar, GTP-3 produce párrafos y textos que se pueden integrar y emplear en una campaña. Esta forma de crear contenido es conocida como Natural Language Generation.

Considerando la importancia y la gran utilidad de GPT-3, Afilnet, empresa líder en el sector de la comunicación y del marketing, decidió apostar en esta herramienta, incorporando sus funcionalidades de redacción a su plataforma. De este modo, miles de empresas pueden mejorar sus campañas de marketing en pocos minutos. La eficiencia y calidad de contenido se transforman para cambiar la forma de escribir e innovar en el mundo del Marketing.

La inteligencia artificial en la redacción

Quien se dedica a la creación de contenido publicitario, debe enfrentar un elevado volumen de demanda de escritura a diario, por lo que puede suceder que se produzca el famoso y temido bloqueo creativo del escritor.

Se debe considerar que no es fácil tener que preparar una Campaña de SMS o Email Marketing y no tener ideas de qué escribir. Efectivamente, el texto, la herramienta privilegiada del marketing para persuadir a la audiencia, requiere de mucho trabajo que incluye la investigación previa, la búsqueda de palabras claves y la redacción de un contenido optimizado que sea al mismo tiempo fluido.

Ante una situación temporal de bloqueo, necesidad de obtener ideas o de simple falta de tiempo, la herramienta de escritura de GPT-3 se convierte en unos de los aliados más eficientes para generar ideas respecto a los humanos. Por lo tanto, no debe sorprender que sea un excelente asistente de escritura y de redacción que, de todos modos, no sustituye en su totalidad el trabajo llevado a cabo por un redactor profesional.

Sin embargo, como explica Afilnet, las ventajas ofrecidas por la inteligencia artificial son cruciales para las empresas. Su capacidad única de funcionar de manera automatizada y en completa autonomía, sin necesidad de intervención humana, hace que sea una herramienta extremadamente novedosa en el sector del marketing.

La revolución llegó en el mundo del marketing

La integración de la inteligencia artificial en la plataforma de Afilnet, permite crear campañas publicitarias de manera rápida y eficaz y obtener los mejores resultados.

Por ejemplo, esta herramienta, cuyo funcionamiento se basa en la red neuronal de GPT-3, ofrece la posibilidad de escribir un SMS publicitario original y versátil con un par de clicks. Se debe únicamente dar algunas indicaciones, datos y palabras claves sobre lo que GPT-3 debe escribir y, en cuestión de segundos, la herramienta redacta un SMS optimizado que se puede enviar a toda la base de contactos. Su extrema facilidad de uso y desarrollo creativo hace que sea un instrumento del cual una empresa no puede prescindir.

El mismo procedimiento se debe seguir para crear un email publicitario. Cuando se hayan insertado las informaciones de base, GPT-3 se va a encargar de generar rápidamente un correo electrónico optimizado, persuasivo e interesante con el objetivo de atraer la atención del público.

De la misma forma, la plataforma de Afilnet brinda la increíble oportunidad de pedir al programa de generar un texto completo para los artículos de un blog. Lo importante es dar indicaciones precisas con palabras claves para que el algoritmo pueda analizar el contexto y la audiencia al cual dirigirse y redactar un texto lo más adecuado posible. Asimismo, la herramienta es capaz de generar texto para Twitter, por lo que inclusive las redes sociales no representan un reto para este instrumento inteligente.

Como si todo esto no fuera suficiente, todo el contenido proporcionado por la inteligencia artificial implementada, puede ser salvada como plantilla para luego ser reutilizada en otra campaña de marketing.

Analizando su funcionamiento y la calidad del contenido producido, lo que más sorprende de esta herramienta es su capacidad de redactar un texto orientado a despertar la curiosidad y persuadir al lector que no se va a dar cuenta de que fue escrito por una inteligencia artificial.

Apostando en el futuro

Afilnet, comprendiendo que la tecnología puede ser un gran aliado, apuesta en la inteligencia artificial GPT-3, porque entiende que puede tener un impacto positivo en el negocio de las empresas. En la búsqueda de ahorrar tiempo y al mismo tiempo de impulsar la creatividad, Afilnet ha introducido GPT-3 para la producción de campañas de SMS, Email Marketing, Artículos y Posts para redes sociales originales y personalizados que se adaptan a las necesidades de las compañías y de sus metas de marketing.

