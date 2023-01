Festentradas, el espacio para la compra-venta de tickets para eventos que busca la equidad entre sus promotores Emprendedores de Hoy

Uno de los aspectos que debe considerar la organización de cualquier evento es la venta de todos sus tickets, ya que de eso depende el éxito de cada celebración. Una de las estrategias que no puede faltar hoy en día es ofrecer las entradas de forma online, ya que un porcentaje alto de las personas prefiere comprar por esta vía, puesto que es mucho más práctica evitando largas colas y agilizando el proceso de gestión de los eventos. Para tal fin, es necesario acudir a plataformas como Festentradas, la cual ofrece muchos beneficios, puesto que se encarga de todo para que ni cliente final ni el promotor tengan que preocuparse por nada.

Vender tickets para eventos de forma online en igualdad de condiciones que las grandes promotoras es posible gracias a Festentradas Festentradas se ha convertido en una de las mejores aliadas para vender tickets de forma online de cualquier tipo de eventos sin importar el tamaño de los mismos. Uno de sus valores añadidos es que para la comercialización de entradas no hay cuota fija, de tal manera que cualquier promotor puede realizar un evento en las mismas condiciones que promotores con años de experiencia o con un gran volumen de negocio.

Esta plataforma de ticketing destaca por trabajar con clientes a nivel nacional, con numerosas colaboraciones con ayuntamientos, pequeños promotores, bandas musicales amateurs o eventos de gran repercusión y calado con un trato cercano con cada uno de ellos. Asimismo, es importante destacar que la organización de ventas online es un proceso sencillo que no genera un gasto. A su vez, los responsables de esta plataforma brindan a los clientes un trato 100% cercano brindándoles la seguridad en todo momento que se necesita para este tipo de acciones.

El equipo que está detrás de Festentradas tiene años de experiencia en el sector y un gran saber hacer. Es por ello que distintos promotores y promotoras de la gran vía de Madrid han apostado por confiar sus giras nacionales con esta plataforma. Entre las últimas incorporaciones a la plataforma cabe destacar “La reina de las Nieves” un musical familiar con Mireia Montávez de Operación Triunfo o el evento en el auditorio de la diputación de Alicante a cargo de Pepe Colubi, Javier Cansado y Javier Coronas con “Ilustres ignorantes”

Quienes decidan ofertar tickets a través de esta plataforma podrán centralizar sus ventas, controlar todo en tiempo real y obtener estadísticas al momento.

Cómo vender entradas por medio de esta plataforma Los artistas u organizaciones que necesiten gestionar tickets de eventos pueden acceder a la plataforma Festentradas y ponerse en contacto con el equipo. Una vez se tiene la información se realiza el proceso de forma rápida.

La plataforma es de alcance mundial, ya que cuenta con un sistema multi idioma y multi moneda, lo que significa que se pueden vender tickets en cualquier y para cualquier parte del mundo. También se adapta a cualquier pasarela bancaria y Bizum lo que anima y dinamiza la venta de las entradas. A su vez, se pone a disposición una herramienta de cashless para centralizar el efectivo en un punto seguro.

Otro aspecto interesante es que se pueden hacer integraciones con sistemas de terceros. Por ejemplo, es posible integrar el proceso de venta de entradas en el propio sitio web del cliente.



