Clínica Ponce de León advierte sobre los peligros de alinear los dientes solamente con carillas

lunes, 9 de enero de 2023, 10:05 h (CET) Hoy en día existe una gran variedad de tratamientos de ortodoncia. No obstante, cada vez más pacientes escogen las carillas como tratamiento estético para unos dientes incorrectamente alineados. Una clínica de ortodoncia advierte de las desventajas de este tratamiento La ortodoncia es un tratamiento que, a lo largo de la historia, ha evolucionado a pasos agigantados y veloces. La ortodoncia originalmente era un tratamiento tedioso y que era más preferible evitar. Sin embargo, a día de hoy existen una gran cantidad de tratamientos cada vez más modernos, eficaces, con unos resultados rápidos y cada vez más perfeccionados y cada vez más estéticos y difíciles de percibir a simple vista. La estética es algo que el ser humano valora cada vez más por encima de otras características como la salud, sin embargo, poner la belleza en un nivel más prioritario que la salud puede dar lugar a ciertos inconvenientes.

El tratamiento de ortodoncia puede realizarse de forma casi imperceptible gracias a los alineadores Invisalign que tanto se han puesto de moda en los últimos años. No es de extrañar que este tratamiento se haya puesto de moda, pues este tratamiento funciona de forma cada vez más eficaz sin que resalten de la misma forma que lo hacen los brackets y dando opción a retirarlos para comer o lavar los dientes de forma cómoda. Si a comodidad y eficacia se añade estética, este tratamiento gana por goleada. Aun así, los brackets tampoco se quedan atrás, pues este tratamiento es cada vez más eficaz y rápido y hay opciones más estéticas también.

Una opción que se ha puesto cada vez más de moda son las carillas para dar esa impresión de dientes alineados, una tendencia sobre la cual Clínica Ponce de León advierte que no es una solución para todos los problemas y de cuyas desventajas habla a continuación: "Colocar de forma puntual una carilla no tiene por qué ser algo negativo si hay realmente necesidad de ello. Pero cuando hablamos de colocar carillas en toda o casi toda la dentadura, la cosa cambia. Es fundamental que los pacientes sepan y tengan en cuenta de que el tratamiento de carillas es completamente irreversible".

Clínica Ponce de León, una clínica especialista en tratamientos de ortodoncia, maxilofacial y mucho más, cuenta con un equipo profesional y compuesto por personas altamente cualificadas y que están en constante crecimiento y formación. Así es como Clínica Ponce de León se ha mantenido actualizada a las últimas novedades en tecnología y ciencia de la salud, ofreciendo las mejores soluciones de forma innovadora. Es fundamental contar con un equipo cualificado para esta clase de tratamientos y rodearse de profesionales que asesoran buscando el bien del paciente. Las carillas, en definitiva, no son un tratamiento capaz de solucionar cualquier tipo de apiñamiento u oclusión.

