Abierto el plazo de inscripción de 5.000 plazas en cursos gratuitos acreditados por el SEPE

El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Educación y Formación Profesional siguen apostando en 2023 por la formación 100% subvencionada como herramienta para impulsar el desarrollo personal y profesional de las personas ocupadas y desempleadas de todo el territorio nacional Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de personas desempleadas disminuyó en 43.727 personas (-1,52%) en el mes de diciembre de 2022 en relación con el mes anterior, en concreto las caídas en cifras absolutas más acusadas se han producido en Andalucía, Comunidad de Madrid y Canarias.

A su vez, el crecimiento del empleo se acentúa en los sectores de alto valor añadido como Informática y Telecomunicaciones o Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. Estos dos sectores son precisamente los que lideran el crecimiento del empleo junto con las ocho comunidades autónomas que presentan un aumento mayor del empleo promedio durante el año que acaba de terminar: Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.

En este contexto, la formación gratuita disponible, responde a las necesidades del mercado laboral y está orientada a la mejora de la competitividad empresarial.

Dentro de la oferta disponible para este año, hay tanto programas dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los Servicios Públicos de Empleo en los distintos territorios, programas de digitalización para disminuir la brecha digital entre zonas y colectivos, formación específica para la reactivación del sector turístico o formación más transversal para todos los sectores productivos.

Esta formación está 100% subvencionada, no supone coste alguno, no consume créditos de formación de las empresas, ya que no se trata de formación bonificada, y las personas interesadas pueden inscribirse a título personal.

Dentro de la amplia oferta de formación gratuita, hay plazas para personas trabajadoras por cuenta ajena, autónomas, en ERTE, personas fijas discontinuas o personas desempleadas.

Esta formación la imparte Grupo Femxa, entidad de formación referente en el sector con más de 20 años de actividad, más de 600.000 alumnos formados, 16 centros propios acreditados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y más de 130 centros de formación asociados repartidos por todo el territorio nacional para la impartición de Formación Profesional para el Empleo.

La consulta de los cursos disponibles para este año y la solicitud de plaza ya se puede realizar desde la web de cursos Femxa:

Cursos gratuitos digitalización : https://www.cursosfemxa.es/tic-cursos

Cursos gratuitos turismo : www.cursosfemxa.es/hosteleria-turismo

: www.cursosfemxa.es/hosteleria-turismo Cursos gratuitos por Comunidad Autónoma https://www.cursosfemxa.es/cursos-comunidad-autonoma A lo largo de los próximos meses, se publicará el resto de formación gratuita disponible para este año por lo que, los usuarios que quieran estar informados cuando el resto de los cursos estén disponibles, podrán darse de alta a través del siguiente enlace:Recibir alerta de cursos gratuitos.