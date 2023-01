Cómo perder peso de manera saludable tras la Navidad con TU DIETISTA | Sara Suárez

Poco a poco, las personas van volviendo a la rutina, dejando atrás las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Durante estas celebraciones, las familias y los amigos se reúnen para comer y beber más que de costumbre. Como cada año, después de las fiestas, empiezan a aparecer una cantidad significativa de anuncios sobre cómo perder peso tras la Navidad, nuevos métodos, fármacos y suplementos para la pérdida de peso de forma rápida. Sin embargo, muchos de ellos son restrictivos y peligrosos. Además, profesionales y no profesionales comienzan a aconsejar pastillas, sobres y batidos sin contar con conocimientos en el campo de la nutrición. De estos peligros advierte TU DIETISTA | Sara Suárez, una empresa de asesoramiento nutricional que ofrece formas más saludables y equilibradas para bajar de peso de forma gradual.

La metodología de TU DIETISTA | Sara Suárez TU DIETISTA | Sara Suárez es una consulta de nutrición con centros en Córdoba y Málaga, que además ofrece asesoramiento nutricional online con dietistas nutricionistas para distintos tipos de dietas y objetivos. Su método de trabajo no se basa en la implementación de fórmulas mágicas, fármacos o suplementos, sino más bien en fomentar estilos de vida y hábitos saludables. La finalidad no es solo modificar los aspectos físicos de los pacientes, sino también sus cuidados para su salud y su mentalidad. En este camino, TU DIETISTA | Sara Suárez se basa en cuatro premisas. Además de no aconsejar sustancias suplementarias, el equipo de dietistas nutricionistas de la compañía promueven la reeducación nutricional, dietas sin restricciones ni milagrosas y planes de alimentación sin efecto rebote.

Una pérdida de peso tras la Navidad de manera saludable Para bajar de peso, TU DIETISTA | Sara Suárez trabaja con la consigna de no poner en riesgo la salud del paciente. Las dietas cuyo discurso de venta garantiza perder peso de manera rápida son una bomba para el organismo. Por lo general, cuando llegan épocas como el verano o la Navidad, muchas personas que sufren sobrepeso buscan estas soluciones milagrosas de bajada drástica de peso y sin esfuerzo, sin conocer las consecuencias negativas. En TU DIETISTA | Sara Suárez recomiendan aprender a cambiar hábitos y rutinas, integrarlos de forma paulatina a la dieta y estilo de vida, para poder mantenerlos en el tiempo.

Bajar de peso nunca fue sencillo y tampoco lo será después de Navidad. Requiere compromiso y contar con los conocimientos y el asesoramiento adecuado, como los que brinda TU DIETISTA | Sara Suárez. Todos los interesados en empezar un plan nutricional seguro pueden acudir a sus dos centros en Córdoba y Málaga o hacerlo online a través de su página web.