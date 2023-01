La importancia de utilizar plantillas a medida para las diversas dolencias en el pie, Clínica de Podología Integral Pododerm Emprendedores de Hoy

Uno de los dolores de pie más frecuentes, y concretamente de las causas más comunes de dolor de talón, es la fascitis plantar. Esta es una enfermedad que produce la inflamación de la fascia en la planta del pie y que produce un dolor punzante que afecta notablemente la calidad de vida de una persona.

En la actualidad, hay distintos tratamientos para esta enfermedad, así como productos que pueden aliviar considerablemente el dolor causado por la misma. Uno de estos productos es, por ejemplo, la plantilla para dolor de pies elaborada en la Clínica de Podología Integral Pododerm, una empresa dedicada a los servicios de podología en Barcelona.

Importancia de utilizar plantillas a medida para tratar la fascitis plantar Las plantillas para patologías o dolores asociados con los pies son muy efectivas, pudiendo aliviar considerablemente estos malestares y ayudando a las personas que las usan a tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, no todas las plantillas funcionan para todas las personas, sino que cada paciente requiere de un previo análisis personalizado. Y es que los pies se caracterizan por tener una fisionomía diferente para cada persona. Por lo tanto, la manera de tratar una patología de tal manera que asegure resultados es realizando un estudio biomecánico al paciente, tomando impresiones de la planta de sus pies para así realizar una plantilla a medida según sus necesidades. Solo las plantillas hechas a medida garantizan resultados efectivos y rápidos.

En el caso de la fascitis plantar, las plantillas a medida pueden aliviar el dolor notablemente desde el primer momento. Al usar plantillas que no han sido elaboradas de forma personalizada, se corre el riesgo de empeorar la patología o incluso de ocasionar nuevas.

Beneficios de las plantillas a medida Hay que destacar que no solo se fabrican a medida plantillas para el dolor de pie o fascitis plantar, sino que estas también son eficaces para tratar otras patologías de los pies. Por ejemplo, con las plantillas a medida también se mejora la forma de caminar, distribuyendo adecuadamente las cargas sobre la planta del pie. También son ideales para tratar otras condiciones como el pie cavo, aliviando la sobrecarga en el talón y el antepié; así como para tratar el pie plano, pudiendo evitar deformaciones patológicas en los pies si se usan a tiempo.

Las plantillas hechas a medida también sirven para corregir el pie valgo, el pie pronador, el supinador y el espolón calcáneo, todo esto a partir del uso de un sencillo pero efectivo soporte plantar personalizado.

Para poder acceder a una plantilla para prevenir o tratar la fascitis plantar o cualquiera de las patologías antes mencionadas, en la empresa de servicios de podología ubicada en Barcelona llamada Clínica de Podología Integral Pododerm, se encuentran expertos que pueden hacerla totalmente a medida. Como asegura Lara Torchia Esteban (Directora de la Clínica), »Allí no solo cuentan con el equipo de especialistas necesario, sino también con lo último en tecnología y materiales para plantillas a medida de alta calidad, resistencia y durabilidad, que aseguran excelentes resultados».



