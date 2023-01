Sin ti no sé vivir, de Angy Skay, una novela disponible para escuchar Emprendedores de Hoy

sábado, 7 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La firma Entre Libros Editorial anunció el lanzamiento de la versión de audiolibro de una de las novelas de Angy Skay, Sin ti no sé vivir. El audiolibro se puso a disposición de los oyentes de manera simultánea en las plataformas más reconocidas.

Sin ti no sé vivir es la precuela de la ya conocida y celebrada trilogía de Skay llamada Mi obsesión, Mi perversión y Mi tentación. Con la salida del audiolibro, la autora abarca todos los formatos existentes como el tradicional papel y la moderna versión digital, ya en el mercado.

El amor y la venganza juegan en el mismo bando En Sin ti no sé vivir Angy Skay presenta una narración que coloca en el mismo bando el amor y la venganza. Cuenta la historia de Katrina Kasparov, una mujer sencilla y sin aspiraciones mayores que vive con su marido. Más que una relación, lo que le mantiene junto a su esposo es una rutina, ya que el amor ha terminado tres años atrás.

Esta convivencia por costumbre es sacudida por la aparición de una persona totalmente inesperada. La tensión aumenta cuando no queda claro cuáles son las verdaderas intenciones de este intruso y cómo afectará el matrimonio de Katrina. El nombre del nuevo personaje es Kylian Johnson y su llegada desatará muchos interrogantes.

Su impresionante atractivo apunta de manera certera a la vida rutinaria, pero perfectamente acomodada de Katrina y su marido. Su existencia se va desmoronando y lo peor es que ella no puede hacer nada para evitarlo. Todo lo que quiere saber es qué paso dar y si podrá ser feliz algún día.

Una escritora prolífica Angy Skay es una de las escritoras más prolíficas en la actualidad. Buena parte de su extensa obra está disponible en el sitio oficial de Entre Libros Editorial. Ella ha destacado en el género de la narrativa romántica con títulos como Provócame, Y Quiéreme, Eternamente o Incítame. También es la autora de la trilogía Matar a la Reina, La Última Torre y Muerte al Rey.

Otros títulos de su repertorio son Te robé un beso, Y de pronto apareciste tú, Rompiendo mis Esquemas y Adueñándote de mi Corazón. Con Sin ti no sé vivir, la autora coloca sobre el tapete temas fundamentales en cualquier matrimonio como las terceras oportunidades. También se pasea por temas polémicos como la infidelidad, la desconfianza y la intervención de los familiares.

Con este lanzamiento Entre Libros Editorial dice que se busca llegar a un público más diverso. Además, al ser una precuela de la trilogía Mi Obsesión, la gente podrá entender el porqué de muchas reacciones y la psicología de algunos personajes. Lo más importante, según la autora, es que las personas podrán comprender cómo un desliz puede perjudicar el resto de la vida.



