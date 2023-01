Solucionar humedades del suelo de forma rápida y efectiva con Preactiva

Solucionar humedades en el hogar, oficina o negocio no suele ser algo sencillo. Para ello, en el mercado se ofrecen distintas alternativas, aunque no siempre se pueden garantizar resultados acordes a las expectativas.

Si bien muchos lugares no tienen dicho problema, en otros es algo común. No solo afecta a la estética y estructura de un sitio particular, sino también al organismo de las personas con enfermedades de tipo respiratorias.

Una solución ante las humedades es Preactiva. Se trata de un sistema electro-físico inalámbrico, 100 % efectivo, que no requiere ni mantenimiento ni instaladores especializados. La instalación puede hacerla cualquier persona en un plazo inferior a tres minutos.

Alta tecnología para eliminar humedades La propuesta de Preactiva es diferente a otras del sector. Se basa en la activación de un solo equipo para secar paredes y suelos afectados por la humedad. El principal objetivo es eliminar el problema y lograr mantener las superficies en condiciones óptimas.

El sistema contempla múltiples beneficios como la seguridad y eficacia en el trabajo, máxima calidad en el cumplimiento de objetivos y facilidad en el proceso de instalación. Esto repercute de manera directa en la relación calidad-precio, puesto que reduce los costes adicionales que podrían surgir en otras situaciones.

Con relación a este detalle, el sistema también resulta económico desde el punto de vista del consumo energético. Según las estimaciones, el coste es un 80 % inferior que otros métodos. Además, a través del funcionamiento aumenta el valor de cualquier propiedad, al mismo tiempo que reduce los costes de mantenimiento futuro.

Un valor agregado para el cliente es que Preactiva asegura un 100 % de eficacia, con garantía de satisfacción de un año a partir de la compra. Este sistema genera confianza en la demanda, a diferencia de otros que no ofrecen resultados efectivos.

Un sistema certificado y efectivo Preactiva se adapta a particulares, empresas y profesionales. Bajo un sistema de prevención y eliminación de humedades por capilaridad, está enfocado en los requerimientos que sean necesarios.

Una de las cuestiones que fortalece la confianza del producto en el mercado son los certificados. No solo otorgan valor, sino también permiten que sea más competitivo en el sector. El FCC en USA, CE en Europa y ICNIRP certifican que no son dañinos para las personas, animales y plantas.

La efectividad no solo se mide por el nivel de resolución de los problemas, sino también por el tiempo de entrega e instalación. El primero tiene un plazo de 24-48 horas, según la activación; en tanto que la segunda puede ser inferior a tres minutos, es decir, similar al proceso para colocar un cuadro en una pared.

Con más de 10 años de experiencia en el sector y una oferta de solución definitiva a las humedades por capilaridad, Proactiva se consolida como una solución fiable dentro del mercado.