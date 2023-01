Diseño sostenible de interiores con DXMID Emprendedores de Hoy

En el sector de la construcción, el uso de materiales sostenibles se ha posicionado como algo fundamental para promover el desarrollo de edificios con menor impacto en el medioambiente. Entre estos materiales, el bambú está ganando popularidad en Europa y otros lugares del mundo por su capacidad para permitir la generación de un diseño sostenible, económico y rentable.

DXMID, empresa especializada en el diseño de arquitectura interior, innovación y sostenibilidad, lleva desde 2013 haciendo consultoría en sistemas pasivos de arquitectura bioclimática para tener un menor impacto en el medioambiente.

DXMID y el diseño en bambú como herramienta transversal para crear espacios más sostenibles El mundo actual está cada vez más interesado en las soluciones sostenibles, debido a los problemas climatológicos que está atravesando el planeta Tierra y la pérdida de recursos naturales valiosos. DXMID, como compañía internacional e innovadora, integra el diseño en bambú como herramienta para «empezar a pensar de una forma diferente en arquitectura».

Ya han realizado varios workshops para dar a conocer los beneficios del bambú como material transversal que ayuda a crear nuevas formas de arquitectura bioclimática. A su vez, desarrollan pequeños proyectos de bambú en Sri Lanka y colaboran con universidades para fomentar la arquitectura tropical sustentable en las mismas.

DXMID se encuentra actualmente creando diferentes espacios para el aeropuerto de Daxing en Beijing (arquitectura por Zaha Hadid), donde están aumentando el nivel de vegetación interior en los interiores. «Hay muchos artículos científicos que demuestran cómo estar rodeado de plantas ayuda a la salud mental, eso es bueno en entornos de estrés como el aeropuerto de Pekín», dice su fundador, Ismael Abedin Ingelmo. Es importante mencionar que esta compañía solo realiza proyectos que demuestren ser diferenciadores y, normalmente, de gran envergadura. Por supuesto, están abiertos a la implementación de soluciones de en pequeños proyectos innovadores y educacionales.

¿Cuáles son los beneficios del diseño en bambú? En países como Asia, donde el bambú es abundante, los expertos en el área de construcción han podido observar cuán resistente y flexible puede ser este material. Además, crece y se propaga con mucha rapidez, lo que, sumado a su capacidad de absorber dióxido de carbono, lo convierte en un elemento esencial para construir viviendas sustentables.

Por otra parte, este material es reconocido por necesitar de poca energía para su producción, lo cual resulta ideal para reducir las emisiones de CO₂, a diferencia de otros recursos. El bambú también es sumamente ligero, por lo que es sencillo de transportar y las estructuras con el mismo son bastante livianas.

En el área de arquitectura e interiorismo, su uso es fundamental para aquellas empresas que buscan economía y una estética bastante innovadora, gracias a la composición fibrosa que posee. Esta composición es ideal para crear arquitectura pasiva y generar nuevas formas que el hormigón o acero no consiguen. DXMID, expertos en diseño sostenible, utilizan el bambú actualmente para ayudar a educar a la industria local de Sri Lanka a ser más sostenible y depender menos de recursos fósiles.

DXMID es una empresa comprometida con crear un mundo más sostenible, pero también con ofrecer a sus clientes un diseño de primera calidad que promueva una estilo de vida saludable y, por qué no, divertido.



