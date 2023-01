Área Jurídica Global ofrece asesoramiento a los deudores para beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad Emprendedores de Hoy

La Ley de Segunda Oportunidad es un procedimiento legal que permite eliminar deudas de personas físicas en situación de insolvencia. La normativa está pensada para que particulares y autónomos que no pueden afrontar sus obligaciones de pago descarten total o parcialmente sus deudas y tengan la oportunidad de empezar de nuevo. La ordenanza se incorporó de forma progresiva en España y alrededor de 15.000 personas se han beneficiado de esta ley, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, durante el tercer trimestre de 2021, unas 7.000 personas pudieron cancelar sus deudas gracias a ella. Sin embargo, para poder obtener este beneficio y dejar atrás cualquier deuda financiera, es primordial contar con el asesoramiento legal de abogados y expertos, como es en el caso de Área Jurídica Global.

Ventajas de la Ley de la Segunda Oportunidad Aunque en España muchas personas se han acogido a esta ley, la cifra sigue siendo baja en comparación a otros países. Esto ocurre por el desconocimiento que existe sobre su alcance. En términos generales, la normativa permite congelar de manera temporal embargos, demandas y ejecuciones sobre bienes y fondos. Asimismo, ayuda a refinanciar deudas con acreedores, reducir deudas o aplazar los pagos e incluso cancelar de manera automática algunas deudas pendientes. También es posible deshacerse de sus deudas a través de cesiones de bienes y de pago.

Entre otras ventajas también se encuentra la posibilidad de realizar un calendario de pagos de hasta cinco años. De esta forma, se consigue un plazo prudente para pagar deudas. Para los deudores personales y de negocios es ideal, ya que ayuda a que permanezcan abiertos, con algunas limitaciones. En el caso de las familias con problemas económicos, esta ley les permite refinanciar y mantener su vivienda. Otro beneficio importante es que con ella se elimina el nombre del deudor de los ficheros de morosidad.

¿Cómo beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad? Cualquier deudor puede beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad. Sin embargo, es necesario que cumpla con ciertos requisitos. Entre ellos debe ser insolvente y la deuda no debe superar los cinco millones de euros. Del mismo modo, su última exoneración debe ser de al menos cinco años atrás. Por otro lado, las deudas contraídas deben contar con al menos dos acreedores diferentes.

Al tratarse de un beneficio que se puede obtener pocas veces en la vida financiera, los expertos recomiendan solicitarlo cuando se tienen deudas mayores a 10.000 €. También aconsejan buscar apoyo legal en abogados o agencias especializadas. Área Judicial Global ofrece asesoría durante todo el proceso. Asimismo, cuenta con un amplio historial de referencias de personas que se han librado de sus deudas. En su web es posible leer una importante cantidad de casos reales con cifras exoneradas.

Para el servicio de la empresa, los interesados deben acceder a su portal y rellenar los tres datos solicitados. Una crisis financiera no debe convertirse en un problema grave. Solo es necesario el apoyo y conocimiento legal preciso para solucionar las deudas económicas.



