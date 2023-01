Acto Voltaje, la joven compañía gallega que viene a revolucionar el mercado nacional

Su misión, proyectar lo imborrable en el panorama empresarial español.

Liderada por Liliana Lorenzo, una joven emprendedora gallega que ha ganado el Linkedin Top Voice como experta en estrategia digital.

Acto Voltaje se basa en tres ejes fundamentales: identidad, estructura y comunicación. Branding, metodologías ágiles y estrategias de comunicación.

El sueño de Liliana Lorenzo, una joven gallega, de Pontecaldelas más concretamente, era ser totalmente libre para trabajar desde donde quisiese cuando quisiese: “Hace 3 años me monté por mi cuenta porque la oficina se me estaba cayendo encima y no le veía sentido a trabajar en digital y estar entre cuatro paredes. Era o por cuenta ajena o autónomo, esto del híbrido y el teletrabajo se empezó a escuchar mucho después”.

De ese propósito personal y un gran conocimiento del marco empresarial y los hábitos de consumo nace Acto Voltaje, cuyo objetivo es proyectar lo que debería permanecer imborrable en las empresas, teniendo los orígenes y los porqués siempre presentes, e inyectarle las mejoras y posibilidades de la innovación.

Apoyada en ese espíritu de nómada digital, cuenta con un modelo itinerante, totalmente deslocalizado, sin barreras al talento y a la libertad horaria.

Acto Voltaje ha nacido para aplicar e inyectar todo el expertise aprendido de startups y marcas digitales a pymes con recorrido histórico y tradicional que quieran reforzar su posicionamiento y explorar canales para mejorar su visibilidad. Basándose en una metodología propia creada con la experiencia liderando equipos y prestando servicios a más de 50 proyectos.

Esta joven emprendedora gallega apuesta por el (producto) servicio, el propósito, la experiencia y la tradición que, cubiertas por una base de branding, eficiencia y equipo humano comprometido pueden enriquecer los cimientos en este mercado tan volátil. Para Liliana Lorenzo, “la Generación Z será tu futura compradora, será parte de tu equipo, para cuando tu público habitual y tu plantilla de equipo ya se haya retirado. ¿Cómo vas a conectar con ellos para asegurar la continuidad de tu empresa?”

La comunicación bidireccional y las palabras adecuadas son la clave para llevar un mensaje al sitio y persona que se quiera conquistar. Identidad propia, personalidad coherente y una marca que lo envuelva todo.