La fórmula YOUR SKIN de BENUTIC® asegura un cuidado de la piel desde dentro

BENUTIC®, laboratorio de nutricosmética, apuesta desde sus inicios por el cuidado interior integral ofreciendo al mercado fórmulas de máxima calidad, todas ellas con activos patentados con ensayos clínicos y con resultados reales y eficaces bajo una filosofía 100% natural, sin ningún tipo de alérgenos, vegana, y sostenible con el medioambiente.

Una de las principales problemáticas generalizadas en la actualidad es el estado de la piel, el órgano más extenso del cuerpo, que merece un cuidado especial. Por la excesiva información en todos los medios de comunicación, el colágeno acapara las miradas de todos los que quieren empezar a cuidarse la piel.

Y no es para menos, ya que el colágeno constituye más del 80% de la proteína total de la piel, siendo la degeneración de este el actor fundamental de los signos de envejecimiento que se experimentan en el cuerpo. Por tanto, tiene sentido que a medida que se vaya perdiendo la producción natural del colágeno, prácticamente a partir de los 30 años, la gente quiera suplementarse para paliar el detrimento tan importante de este.

Aquí entra en debate la siguiente cuestión, ¿qué pasa si se quiere consumir colágeno vegano?, ¿existe como tal el colágeno vegano de origen natural?

En contra de lo que comúnmente se piensa o incluso se escucha, el colágeno vegano no existe. El colágeno se trata de una proteína 100% de origen animal. Dejando a un lado los alimentos que pueden potenciar de forma natural un ligero incremento de la producción de colágeno por el propio cuerpo, cuando se habla de suplementación de origen vegano, se está refiriendo a activos naturales que son precursores del colágeno. Es decir, a pesar de no ser una fuente directa de colágeno, promueven la producción endógena de colágeno del propio cuerpo, consiguiendo importantes beneficios como es este caso en la piel.

En este aspecto, BENUTIC® da un paso al frente con su revolucionaria fórmula YOUR SKIN. Formulada por expertos para el cuidado integral de la piel, consigue eficaces resultados, mejorando su apariencia gracias a su composición de activos de máxima calidad, minerales y vitaminas.

YOUR SKIN incorpora una patente totalmente innovadora y 100% vegana, DracoBelle Nu, que ayuda a preservar la síntesis de colágeno, al mismo tiempo que potencia su sintetización, consiguiendo así una piel de aspecto juvenil, densa y elástica.

A base de espino amarillo, cúrcuma y resveratrol, estas cápsulas tienen un gran poder antioxidante, regenerador y anti-aging natural. Actúan contra el deterioro de los tejidos con vitaminas C, A, E, B2 y B3, y minerales como el Magnesio y el Silicio. Incluyen ácido hialurónico y extracto de Malva para una hidratación completa.

Con tan solo dos cápsulas al día se consigue combatir pieles cansadas y fatigadas, pieles sensibles y reactivas, deshidratadas y poco luminosas, además de ser el tratamiento antiedad perfecto.

Cuidar la piel desde el interior y combatir la hidratación, la oxigenación y el deterioro de la piel es posible con la fórmula YOUR SKIN de BENUTIC®.



