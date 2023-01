¿Cómo serán las tendencias de publicidad en redes sociales en 2023? Entrevista con Hugo Ballón, especialista en marketing digital Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de enero de 2023, 17:49 h (CET)

La publicidad en redes sociales está en auge. Su bajo coste para llegar a grandes audiencias y su alta rentabilidad hace que cada vez los anunciantes inviertan más en estas plataformas. Según Augusta Free Press, la inversión en redes aumentó un 23% en 2022 y prevé que este 2023 crezca un 33% a nivel global. A continuación, se detalla una entrevista con Hugo Ballón, especialista en publicidad en redes sociales en Havas Media Group, para analizar las tendencias de publicidad en redes sociales para este nuevo año.

Acerca de los nuevos formatos Las redes sociales tratan de diferenciarse entre sí ofreciendo nuevos tipos de anuncios, cada vez más llamativos. TikTok pone a disposición de los anunciantes algunos de muy impactantes, como el Shake Surprise, anuncios cuya llamada a la acción no es hacer clic, sino sacudir el móvil, para que los usuarios accedan a una web. Compitiendo en su mismo terreno, Meta ha lanzado el emplazamiento de Reels, y está incentivando su uso generando muchos espacios publicitarios a precios muy competitivos. Twitter, por su lado, saca partido a sus perfiles más conocidos para ofrecer patrocinios, de manera que las empresas pueden emplazar sus anuncios en los tweets de cuentas con grandes audiencias, en formato pre-roll. Este año se verá nacer nuevos formatos que llamarán la atención en un contexto de estímulo constante.

Aumento del uso del vídeo Cada vez se ven más anuncios en formato de vídeo. Según el especialista en publicidad en redes sociales Hugo Ballón, es un formato que retiene más tiempo al usuario, y “el tiempo de permanencia es un indicador prioritario para una plataforma social, ya que le permite mostrar más anuncios. Por eso, el precio por mostrar anuncios de vídeo es a menudo más barato que una imagen estática. Hace unos días, TikTok ha aumentado la optimización de anuncios de vídeo para que sean vistos ya no 6 segundos sino 15. El reto, en este sentido, es hacer contenido creativo que mantenga la atención de la audiencia”.

Segmentaciones avanzadas en redes alternativas a Meta La principal red social, junto con Instagram, tiene un sistema de seguimiento muy avanzado que «convierte a esta plataforma en una mina de oro para los anunciantes», indica el especialista. Esta red puede detectar las acciones de su audiencia y segmentar según sus intereses y comportamientos, entre otras muchas variables. Ahora TikTok ya dispone de la optimización a landing page view sin necesidad de píxel, para mejorar el rendimiento de las campañas de tráfico. Por su lado, Twitter permite detectar acciones como «Añadir al carrito», «Inicio del método de pago» u otras enfocadas al e-commerce, algo que elevará en gran medida la eficiencia de sus anuncios.

Shopping dentro de Meta & Instagram. Parece que lo que lleva más de 5 años anunciándose ya llega: se podrá comprar dentro de Meta e Instagram. «Sí, ahora ya no habrá que saltar de un anuncio a una web para comprar, sino que podremos comprar sin necesidad de salir de la red social. Esto, sin duda, aumentará los ratios de conversión de los anuncios y será una auténtica revolución en las rentabilidades de las tiendas online que lo utilicen. Por ahora, está en fase Beta en Estados Unidos. Esperemos poder disponer de esta opción pronto», opina Hugo Ballón.

Live Commerce. Este tipo de publicidad consiste en streamear presentaciones de producto, es decir, retransmitir en directo de forma entretenida e interactiva. Los usuarios pueden interactuar con los presentadores y, por supuesto, comprar. El formato en directo, hecho de forma creativa, puede hacer que comprar online sea mucho más estimulante. El Live Commerce ha ganado mucha popularidad en China y Corea del Sur, mientras aumenta su presencia en el resto del mundo.

Content creators y microinfluencers. El auge del marketing de influencers y sus altos índices de respuesta en muchos casos mantienen esta forma de publicidad en boga. Los microinfluencers ganan preferencia por parte de las marcas debido a la falta de credibilidad de algunos de los content creators que han explotado demasiado sus grandes audiencias con constantes contenidos patrocinados y, muchas veces, encubiertos. El error habitual de las marcas es dejar el mensaje y la forma a la libre elección del content creator. Según Hugo Ballón, consultor de marketing digital y Paid Social Specialist en Havas Media, el formato ideal para aumentar la recordación de marca, recordación del mensaje y la intención de compra, es la combinación entre un mensaje atractivo creado por la propia marca y la imagen de un content creator acorde con ella.

Uso de la inteligencia artificial. La implementación de la publicidad en redes sociales todavía es eminentemente manual. Sin embargo, hay softwares de inteligencia artificial sumamente interesantes que permiten crear anuncios dinámicos, segmentar según acciones generadas por la audiencia, hacer tests con múltiples variables y optimizar inversiones en función de resultados. Todo esto de forma automática, dejando a la mente humana el tiempo suficiente para crear la estrategia de la marca, controlar las optimizaciones y adaptar los caminos creativos según el momento. Estos softwares todavía tienen un elevado coste y una curva de aprendizaje alta, pero todo apunta a que su uso se va a extender pronto.

El marketing digital es un sector en constante renovación y la publicidad en redes sociales, como parte de este tipo de comunicación, no es una excepción. Es por ello que los profesionales deben estar atentos a los nuevos lanzamientos para probarlos y ver cuáles de ellos suponen nuevos caminos válidos para sus campañas.



