Alquiler y gestión integral de viviendas de la mano de Students.Rent

Irse a estudiar fuera de la ciudad natal es algo que, más pronto o tarde, acaba sucediendo a la mayoría de las personas. En ese sentido, a la hora de construir una nueva vida en un lugar diferente, es importante tener en cuenta ciertos aspectos, como la vivienda. En ese sentido, Students.Rent es una empresa que opera en el sector «proptech» especializada en el alquiler estudiantil nacional, internacional y co-living. Davide Baldaccini,CEO y fundador de Students.Rent, explica las principales características.

¿A qué se dedica Students.Rent?

Por un lado, nos ocupamos de la gestión integral de viviendas y, por otro, hemos desarrollado una plataforma web para la promoción (peer to peer) y gestión del alquiler (property manager).

El modelo de negocio de Students.Rent es totalmente escalable. Acabamos de hacer público nuestro software y en un periodo muy corto, hemos llegado a operar en Valencia, Bilbao, Pamplona y San Sebastián. Nuestro plan de expansión nos llevará pronto a cubrir todas las ciudades universitarias de España para luego exportar el producto al extranjero.

¿Qué ofrece a Students.Rent a los propietarios y empresas de gestión de viviendas?

Las ventajas de utilizar Students.Rent son múltiples. El punto fuerte está en la integración y visibilidad, ya que estamos conectados con las principales oficinas Erasmus de España y nos comunicamos con muchas otras plataformas informáticas para obtener y publicar datos e informaciones útiles para la promoción y gestión de las viviendas. Nombramos algunos: oficina virtual del catastro de España, Google Maps, Click&Sign, Uniplaces, WhatsApp Business, Minut, Tinsa, Goolzoom y muchos más.

La plataforma web permite gestionar de forma muy sencilla y con procesos automáticos todas las fases del alquiler desde la reserva al check-out.

¿Cuáles son las principales acciones que permite la plataforma?

Las funcionalidades de Students.Rent son muchas, entre ellas, ofrecemos la posibilidad de recibir pagos online, firmar contratos y documentos con firma digital sin necesidad de imprimir ningún documento, fijar citas para la entrega y devoluciones de llaves, gestionar las intervenciones de mantenimiento y los turnos de limpieza. Sin duda, una de las funcionalidades más atractivas e innovadoras es la gestión de los suministros, el gestor/propietario simplemente y, de forma muy sencilla, sube las facturas de electricidad, agua, gas, etc. y nuestro algoritmo se encargará de hacer pagar a cada inquilino su parte proporcional y correspondiente de cada factura.

Además, Students.Rent se adapta a las nuevas tecnologías y avances. ¿Qué beneficios aporta este hecho?

La tecnología nos permite un control total sobre la vivienda y el alquiler, podemos instalar en las viviendas sensores ambientales que pueden medir la calidad del aire para evitar la formación de humedad y llegar a monitorizar el nivel de ruido para evitar que se celebren fiestas en las viviendas.

¿Cuál es el propósito de esta empresa?

El objetivo de Students.Rent es facilitar la comunicación entre propietarios e inquilinos al mismo tiempo en que se busca maximizar los beneficios para los propietarios y gestores de viviendas. Hemos desarrollado un algoritmo que optimiza los precios de las habitaciones en función, entre muchas otras variables, del precio de mercado, ocupación y demanda, algo parecido al que utilizan las compañías aéreas para los tickets de avión.

Queremos estar más cerca de los inquilinos y, en ese sentido, las nuevas tecnologías nos permiten ayudar a superar las dificultades de búsqueda de una vivienda en una ciudad extranjera con una moneda distinta y en otro idioma. Por ejemplo, un chico polaco que gana una beca en la facultad de Filosofía en la Universidad de Valencia, se enfrenta principalmente a tres distintos problemas: Primeramente, no conoce Valencia y no sabe donde es mejor alquilar una vivienda para estudiar en la facultad de Filosofía, en segundo lugar, en Polonia la moneda utilizada es el Złoty polaco y finalmente no habla español. Students.Rent soluciona los tres problemas ayudando al estudiante a buscar las viviendas mejor ubicadas en las cercanías de la facultad de Filosofía, muestra todos los anuncios en lengua polaca y convierte automáticamente los importes de los anuncios en Złoty facilitando increíblemente la búsqueda para el cliente extranjero.

Además, contamos de un blog con más de 800 artículos, en continua expansión, útil para el inquilino para poder orientarse y aprovechar al máximo su nueva ciudad.

De esta manera, Students.Rent se posiciona como una oportunidad muy positiva para todo el mundo, ya que permite de reducir errores y perdidas económicas gracias a procesos automatizados y de gestionar un gran número de viviendas e inquilinos con muy pocos recursos.