The Bright Side, una productora audiovisual para empresas

jueves, 5 de enero de 2023, 16:26 h (CET)

Los contenidos audiovisuales son herramientas efectivas para llegar a los clientes y motivarlos a contactar con una empresa. Sin embargo, para tener éxito en este objetivo, es importante contar con una buena planificación y creatividad, para exponer los valores de la marca de forma correcta.

Cada vez más empresarios y autónomos recurren a profesionales para conseguir un video corporativo de calidad, que les reporte un retorno directo en la inversión. En este sentido, The Bright Side se presenta como una alternativa acertada. Con sus servicios, esta productora audiovisual ayuda a los negocios a crecer, mejorar su engagement y ganar credibilidad en sus comunicaciones.

¿Por qué es importante una productora audiovisual? Ponerse en manos de una empresa especializada para la realización y edición de vídeos corporativos aportará ese material audiovisual, creatividad y un toque distintivo. Generalmente, se componen de personal con experiencia, que sabe cómo transmitir los valores más importantes de una marca para que el público se sienta identificado, generando confianza. Por tanto, su ayuda puede ser un punto a favor en la creación de un guion o contenido audiovisual que se adapte a las necesidades y gustos de una audiencia específica.

En el mercado hay muchos formatos de vídeo disponibles, como testimonio, entrevista o animado. En ocasiones, no es sencillo para las organizaciones decidir cuál será más eficaz para su campaña. Sin embargo, una productora audiovisual tiene la capacidad de identificar sus necesidades y recomendar la opción acertada para conseguir los objetivos.

Por otro lado, los profesionales del sector cuentan con herramientas avanzadas para hacer de un vídeo corporativo una filmación visualmente divertida, innovadora y que defina a la perfección una marca, producto o servicio.

Pero, a pesar de que la producción y grabación son importantes, la edición lo es aún más. En este punto se le da forma al vídeo, al acabado, al mensaje. De manera frecuente, las cosas no salen correctamente a la primera; por ello, es necesario hacer modificaciones y editar las diferentes escenas y tomas profesionales. Con la ayuda de una productora profesional, es posible tener la garantía de una buena calidad en la imagen, sonido, producción y posproducción.

Productora audiovisual para empresas The Bright Side es una productora audiovisual con más de 10 años de trayectoria en el sector. Trabajan con marcas y agencias para crear contenido auténtico que permita potenciar su imagen ante el público, ayudando a ganar notoriedad y confianza.

Entre sus servicios ofrecen la producción de vídeos, ya sea para spots, anuncios de televisión o redes sociales y cobertura de eventos. También ponen a disposición la edición de vídeos tanto para pequeños como grandes proyectos, trabajando de la mano de los clientes para ofrecerles exactamente lo que necesitan. Además de ello, cuentan con un servicio de fotografía para eventos o presentación de productos.

Una productora audiovisual como The Bright Side tiene el conocimiento y la capacidad para explicar la historia de una empresa de forma creativa y con imágenes y música que identifiquen a la misma. Esto puede causar gran impacto en el público, aportando beneficios para la marca.



