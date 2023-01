Hasta un 60 % de ahorro en la factura de electricidad instalando paneles solares con Smart Wallboxes Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de enero de 2023, 16:13 h (CET)

En muchos países de Europa, ha habido un incremento exponencial en las facturas de luz debido al uso excesivo de los electrodomésticos, smart homes y otros dispositivos inteligentes. El deterioro del medioambiente también ha contribuido en gran medida con la subida del servicio de electricidad a nivel internacional, incluyendo el coste extra añadido por las emisiones de CO₂. Para solucionar esto, una gran opción es instalar paneles solares con empresas especializadas en energía verde, como Smart Wallboxes que ayuden a generar electricidad propia en el hogar y evitar la emisión de gases contaminantes.

Instalar paneles solares para ahorrar hasta un 60 % en las facturas de electricidad En España, la subida de precios en las facturas de electricidad en los últimos años se ha convertido en una gran preocupación para los habitantes del país. Por lo tanto, muchos españoles han contratado servicios de electricidad más económicos o han disminuido el uso de los aparatos electrónicos en sus hogares para recibir una tarifa más baja. Sin embargo, la electricidad es un servicio elemental en la actualidad, ya que los electrodomésticos, equipos inteligentes para el hogar y dispositivos de software representan una excelente ayuda para el día a día. Smart Wallboxes propone a sus clientes una solución alternativa a la disminución del consumo eléctrico en los hogares y empresas, la cual consiste en instalar paneles solares de última generación. Estos paneles aseguran la generación de energía verde que no emite contaminantes (cero sanciones) y no depende del suministro público ni de combustibles en escasez como el gas natural. Como resultado de ello, los españoles consiguen hasta un 60 % de ahorro en sus facturas de electricidad mensuales.

Servicio de instalación de sistemas fotovoltaicos Smart Wallboxes es una empresa especializada en la venta e instalación de cargadores para vehículos eléctricos que recientemente ha añadido un servicio de instalación de sistemas fotovoltaicos. Los especialistas a cargo de dicha instalación tienen amplia experiencia en esta área, así como en el estudio y gestión de estos sistemas en cualquier tejado o terreno. Esto último significa que tienen el conocimiento necesario para instalar paneles solares en cualquier tipo de propiedad sin dañar la estética o estructura del mismo. Smart Wallboxes también es reconocida por contar con instaladores autorizados para la prestación de soluciones de energía renovable. A su vez, ofrece 25 años de garantía para cada instalación que realizan, lo cual genera mayor confianza en los contratistas, especialmente en quienes aún no conocen este nuevo mercado. Smart Wallboxes también dispone de sistemas fotovoltaicos avanzados que están preparados para proporcionar ahorros de hasta un 60 % en el consumo de luz eléctrica en los hogares y empresas.

Smart Wallboxes ofrece a sus clientes un servicio de estudio solar gratuito para que estos sepan cuánto costará la instalación de paneles solares, la amortización, las subvenciones disponibles y la energía generada por ellos antes de realizar la instalación. Además de esto, la empresa es reconocida por trabajar con marcas fiables de alto prestigio para proporcionar soluciones en placas fotovoltaicas de alta calidad.



