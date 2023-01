Aula Joven ofrece actividades y campamentos urbanos para los días no lectivos

Aula Joven ofrece un amplio programa recreativo para los días no lectivos. Durante los puentes, se debe seguir estimulando la creatividad, por lo que este espacio en Madrid dispone de actividades enfocadas en los niños, niñas y jóvenes, como también el campamento urbano para todos.

Los días sin cole no deben ser aburridos, es por ello que los padres con menores entre los 3 y los 16 años pueden encontrar programas vacacionales en la plataforma de Aula Joven.

Actividades para los días no lectivos con Aula Joven Los días festivos no deben ser desperdiciados. Hay quienes piensan que no existen las actividades para los no lectivos, pero la realidad es que Aula Joven cuenta con seis diferentes programas que se adaptan, tanto al niño, como a la jornada vacacional. Se puede optar por Somos Arte, donde pueden hacer diferentes actividades enfocadas al arte para que los niños trabajen la expresión a través de este medio. Con este, logran mejorar la creatividad y desarrollar la personalidad. Por otra parte, Reciclarte es un programa que enseña la importancia y el cuidado del medioambiente, aquí hacen jornadas educativas sobre el respeto ambiental, practicando y aprendiendo sobre el reciclaje.

Para los niños o niñas que están interesados en la tecnología, ofrecen la escuela de Robótica, donde unen el conocimiento tecnológico con la diversión mientras crean nuevos mundos, aplicaciones y programas. En esta misma línea, Diverciencia estimula la curiosidad con el trabajo en equipo, para ello, fomentan la capacidad de resolución de problemas.

Días no lectivos y campamentos urbanos para todos en Madrid A esto le agregan los Programas Deportivos en el que desarrollan juegos físicos y mentales, mediante los cuales aprenden mientras se divierten. Como hay niños que se inclinan hacia el lado artístico, las Programaciones Temáticas son ideales porque exploran la magia, el ingenio o el teatro. Para los puentes que vienen se puede optar por cualquier programa para estimular la creatividad, promover la integración del niño o niña en un grupo diverso y reducir el estrés. Esto porque los pequeños, al igual que los mayores, tienen sus propias preocupaciones y tener una actividad diferente les permite drenar. Además, con Aula Joven se puede planificar el tiempo libre con antelación, por medio de su página web se pueden conocer más detalles sobre cada programa para los días no lectivos, así como para los campamentos urbanos para todos, los cuales están disponibles para los niños y niñas de todo Madrid.